الموت يفجع حسين الشحات بعد لقاء سيراميكا

أعلن حسين الشحات، نجم الأهلي، عن وفاة والد زوجته اليوم، الأربعاء.

وكتب الشحات، من خلال حسابه الشخصي على “فيس بوك”: “البقاء والدوام لله.. توفّي إلى رحمة الله تعالى والد زوجتي الحج عادل أبو الغيط، أسأل الله أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، وأن يجعل مثواه الجنة.. إنا لله وإنا إليه راجعون.. سيقام العزاء بمدينة السلام - سبيكو خلف مكتبة عادل 1.. من الساعة 6 إلى الساعة 9”.



ويستعد الأهلي لخوض مواجهة جديدة في مشواره ببطولة الدوري المصري الممتاز، وذلك عقب تعادله أمام سيراميكا كليوباترا بنتيجة 1-1، في اللقاء الذي جمع الفريقين على ملعب المقاولون العرب ضمن منافسات المسابقة.

وجاء تعادل الأهلي ليؤجل حسم العديد من الأمور في سباق الصدارة، حيث يسعى الفريق لمواصلة المنافسة بقوة خلال مرحلة التتويج، خاصة مع اشتداد المنافسة بين الفرق المتقدمة في جدول الترتيب.

ومن المقرر أن يلتقي الأهلي مع نظيره سموحة في مواجهة قوية ضمن منافسات الجولة الثانية من مرحلة التتويج بالدوري المصري، حيث تقام المباراة على استاد القاهرة الدولي.