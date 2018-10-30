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رياضة

بكرى يطالب لاعبى جينيس بنسيان هزيمة المعادى والفوز على جولدى

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 06:52 م
صدى البلد
القسم الرياضى
عقد أحمد بكرى المدير الفنى لجينيس جلسة ودية مع اللاعبين على هامش مران الفريق أمس الاثنين من أجل لم شمل الفريق مرة أخرى عقب الهزيمة الأخيرة من المعادى بهدفين لهدف بمجموعة الجيزة بالقسم الثالث.

وأكد المدير الفنى خلال جلسته مع اللاعبين على ضرورة نسيان هزيمة الفريق أمام المعادى والتفكير فى مباراة جولدى المقبلة والتى لا تتحمل أى أخطاء ووضع فى الاعتبار ضرورة الفوز بها إذا رغب اللاعبين فى مواصلة المنافسة على التأهل لدورة الترقى.

وطالب بكرى لاعبيه بالتركيز وبذل كل الجهد فى مباراة السبت المقبلة مع جولدى فى ختام الدور الأول خاصة وأن الفوز بالمباراة سيعيد الفريق مرة أخرى للمنافسة وسيتم تقليص الفرق بينه وبين جولدى المتصدر إلى نقطتين فقط.
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