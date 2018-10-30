رساله تهنئة من سيد معوض لـ الخطيب بمناسبة عيد ميلاده

وجه سيد معوض نجم الأهلي السابق رسالة تهنئة لـ محمود الخطيب رئيس النادي بمناسبة عيد ميلاده اليوم الـ 64 متمنيا له دوام الصحة والسعادة.



ونشر عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر " صورة لبيبو في الملاعب وعلق قائلا : " بيبو بيبو بيبو بيبو الله يا خطيب ❤❤كل سنة وأسطورة الأهلي ومصر بخير وصحة وفي أحسن حال".



يذكر أن الأهلي يستعد لمواجهة الترجي التونسي الجمعة ببرج العرب في نهائي دوري أبطال أفريقيا.

