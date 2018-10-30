نصار: التعليم والتدريب الصناعي على رأس أولويات الرئيس السيسي.. فيديو

قال المهندس عمرو نصار، وزير التجارة والصناعة، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أمر بتطوير قطاع التعليم والتدريب الصناعي في مصر، وجعله على رأس أولويات الدولة.



وأضاف "نصار"، خلال لقائه ببرنامج "بالورقة والقلم"، تقديم الإعلامي "نشأت الديهي"، والمُذاع عبر فضائية "تن"، أن ألمانيا تعتبر من أفضل الدول التي من الممكن أن تساعد مصر في رفع كفاءة العمالة.



وأشار وزير التجارة والصناعة، إلي أنه تم التباحث مع الجانب الألماني بشأن عمل مناطق تأهيل وتدريب للعمالة الحالية في المناطق الصناعية بألمانيا.

