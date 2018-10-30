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رياضة

الاتحاد الإنجليزي يغرم مدرب تشيلسي بسبب احتفاله أمام مورينيو

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 08:37 م
ماركو إياني المدرب
ماركو إياني المدرب المساعد في الجهاز الفني لفريق تشيلسي
محمد رشاد
أصدر الاتحاد الإنجليزي لكرة القدم قرارا بمعاقبة ماركو إياني المدرب المساعد في الجهاز الفني لفريق تشيلسي بسبب احتفاله أمام جوزيه مورينيو مدرب مانشستر يونايتد.

وتعادل تشيلسي في الدقيقة 96 مع مانشستر يونايتد 2-2 في المباراة التي جمعتهما ضمن الجولة التاسعة للدوري الإنجليزي والتي أقيمت بملعب ستامفورد بريدج.

وفرض الاتحاد الإنجليزي غرامة مالية على إياني قدرها 6 آلاف جنيه إسترليني ، وبعد أن سجل روس باركلي هدف التعادل في مرمى مانشستر يونايتد ركض ماركو إياني بسرعة نحو مقاعد بدلاء الشياطين الحمر واحتفل أمام مورينيو ما أدى إلى غضب الأخير ودخوله في مشاده معه.

وبدوره اعترف إياني بأن تصرفه يحمل سوء السلوك ، بينما لم يوقع الاتحاد الإنجليزي أي عقوبة على جوزيه مورينيو المدير الفني لمانشستر يونايتد رغم مشادة بالإيدي في شجار مع إياني.
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