نجم مسرح مصر: اشتغلت نجار وحلاق ونقاش قبل التمثيل.. فيديو

كشف الفنان مصطفى خاطر، عن المهن التي عمل بها قبل بداية مشواره الفني.



وقال خاطر، في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف "المذاع على قناة " الحياة": "اشتغلت نجار واستورجي وترزي وحلاق ونقاش".



وتابع: "زمان كنت بقعد على القهوة كتير وكنا بنلعب دومينو أمريكاني على المشاريب".

