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نجم مسرح مصر: اشتغلت نجار وحلاق ونقاش قبل التمثيل.. فيديو

الثلاثاء 30/أكتوبر/2018 - 11:20 م
مصطفى خاطر
مصطفى خاطر
هاني حسين
كشف الفنان مصطفى خاطر، عن المهن التي عمل بها قبل بداية مشواره الفني.

وقال خاطر، في حواره مع الفنان أشرف عبد الباقي في برنامج " قهوة أشرف "المذاع على قناة " الحياة": "اشتغلت نجار واستورجي وترزي وحلاق ونقاش".

وتابع: "زمان كنت بقعد على القهوة كتير وكنا بنلعب دومينو أمريكاني على المشاريب".
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