اليوم .. افتتاح مشروعات لإنتاج العدادات الذكية ومسبقة الدفع في الإنتاج الحربي

يفتتح اليوم الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خط إنتاج عدادات الكهرباء الذكية ومسبقة الدفع وخط إنتاج عدادات المياه مسبقة الدفع بشركة المعصرة للصناعات الهندسية "مصنع 45 الحربي" إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.



يحضر الافتتاح عدد من قيادات الوزارتين وقيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس شركة وادي النيل وعدد من قيادات شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال.



يأتي ذلك في إطار خطة التطوير والتحديث التي تقوم بها وزارة الإنتاج الحربي في الشركات التابعة وتنفيذًا لرؤية الوزارة في تعميق تصنيع المنتج المحلي لمكونات المنتجات بما يحد من الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية في إطار إستراتيجية الدولة 2030.