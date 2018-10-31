ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار البلد

اليوم .. افتتاح مشروعات لإنتاج العدادات الذكية ومسبقة الدفع في الإنتاج الحربي

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:51 ص
عداد كهرباء - صورة
عداد كهرباء - صورة أرشيفية
كريم الخطيب
يفتتح اليوم الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي، والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، خط إنتاج عدادات الكهرباء الذكية ومسبقة الدفع وخط إنتاج عدادات المياه مسبقة الدفع بشركة المعصرة للصناعات الهندسية "مصنع 45 الحربي" إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي.

يحضر الافتتاح عدد من قيادات الوزارتين وقيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس شركة وادي النيل وعدد من قيادات شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال.

يأتي ذلك في إطار خطة التطوير والتحديث التي تقوم بها وزارة الإنتاج الحربي في الشركات التابعة وتنفيذًا لرؤية الوزارة في تعميق تصنيع المنتج المحلي لمكونات المنتجات بما يحد من الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية في إطار إستراتيجية الدولة 2030.
loading...

ترشيحاتنا

برشلونة يواجه ليونيسا في كأس ملك إسبانيا بدون نجومه

اليوم .. مدبولي يشارك في احتفال جنوب السودان بالتوقيع على اتفاق السلام

تحطم طائرة تابعة للجيش الأفغاني ومقتل الركاب

فوائد تحدث للجسم بعد الإقلاع عن التدخين من أول يوم

آيتن عامر تكشف تفاصيل تحدي التخسيس مع منى الشاذلي .. صور

خبير ألماني: الغرب لديه رغبة في عودة مصر لدورها الرائد بالمنطقة

زعيم المتمردين في جنوب السودان يصل العاصمة للمرة الأولى منذ 2016

محلية البرلمان: أكثر من 85% من مواقف السيارات عشوائية وإيرادتها ضعيفة

وداعا أدوية المعدة.. وجبة غذائية تعزز الصحة خلال النوم دون زيادة الوزن

الكلية الفنية العسكرية تحصل على جائزة أكثر الأعضاء تفاعلًا من خارج الصين

الشامي يكشف عن مفاجأة حدثت قبل انتخابات الجبلاية.. فيديو

أول محترف فيزيك يكشف دور KO Squad في دعمه وموقفه من التجنيس.. فيديو

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طائرة مصر تواصل الانتصارات في البطولة العربية بفوز مهم على العراق

فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور

هدية سيتاو إلى الإله بتاح وآمون رع.. وادي السبوع أجمل معابد الفراعنة على ضفاف النيل.. صور

المصري يؤدي مرانه بقيادة ميمي عبد الرازق بعد انسحاب حسام حسن .. صور

بُني بفرمان ملكي.. المسجد العباسي شاهد على بطولات المقاومة الشعبية في بورسعيد

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو
برلماني: أسلوب شرح بعض المدرسين في مراكز التعليم غير لائق
نقيب المعلمين: بعض المدرسين سواقين تكاتك.. وأؤيد تجريم الدروس الخصوصية بشروط
عبد المنعم السيد: 6.8 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا
محمد حجازي: توطين الصناعات الألمانية في مصر يحدث طفرة لديها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟