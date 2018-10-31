ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

برشلونة يواجه ليونيسا في كأس ملك إسبانيا بدون نجومه

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 08:54 ص
صدى البلد
إسراء أشرف
يستعد فريق برشلونة بقيادة إرنستو فالفيردي المدير الفني، لمواجهة كولتورال ديبورتيفا ليونيسا، والذي يلعب في الدرجة الثانية، اليوم، الأربعاء، على ملعب "رينو دي ليون"، في تمام العاشرة والنصف مساءً، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.

ويدخل فريق برشلونة المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز على غريمه التقليدي ريال مدريد، بخماسية مقابل هدف، يوم الأحد الماضي، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.

وقرر إرنستو فالفيردي المدير الفني استبعاد نجوم الفريق، مثل تير شتيجن، وسواريز، وكوتينيو، وبيكيه، وألبا، وبوسكيتس، بينما قرر المدرب الاعتماد على بعض اللاعبين الشباب، وقام باستدعاء مجموعة من فريق الرديف.

كما يغيب الثلاثي ليونيل ميسي، وصامويل أومتيتي، وتوماس فيرمايلين، بداعي الإصابة.
loading...

ترشيحاتنا

اليوم .. افتتاح مشروعات لإنتاج العدادات الذكية ومسبقة الدفع في الإنتاج الحربي

بعثة الترجي تصل برج العرب على طائرة خاصة استعدادًا للأهلي

عالم روسي طعن زميله بسكين.. والسبب: حرق خاتمة الكتب التي يقرأها

زعيم المتمردين في جنوب السودان يصل العاصمة للمرة الأولى منذ 2016

برلماني: أسلوب شرح بعض المدرسين في مراكز التعليم غير لائق

ترشيحات جائزة الشيخ زايد للكتاب تسجل أكثر من 1500عمل

الزمالك يختتم تدريباته اليوم بملعب النادي

أول محترف فيزيك يكشف دور KO Squad في دعمه وموقفه من التجنيس.. فيديو

الأهلي يفرض السرية علي التدريبات.. والفريق في معسكر مغلق

المصري يعين ميمي عبد الرازق مديرا فنيا ومصطفى يونس للكرة

برشلونة يواجه ليونيسا في كأس ملك إسبانيا بدون نجومه

طريقة تحضير شوربة العدس مع بداية الشتاء

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

طائرة مصر تواصل الانتصارات في البطولة العربية بفوز مهم على العراق

فاطمة عيد تحتفل بإطلاق ألبومها الجديد أنا بنت عمك .. صور

هدية سيتاو إلى الإله بتاح وآمون رع.. وادي السبوع أجمل معابد الفراعنة على ضفاف النيل.. صور

المصري يؤدي مرانه بقيادة ميمي عبد الرازق بعد انسحاب حسام حسن .. صور

بُني بفرمان ملكي.. المسجد العباسي شاهد على بطولات المقاومة الشعبية في بورسعيد

فيديو

تعرف على درجات الحرارة المتوقعة بالمحافظات خلال الأسبوع.. فيديو
برلماني: أسلوب شرح بعض المدرسين في مراكز التعليم غير لائق
نقيب المعلمين: بعض المدرسين سواقين تكاتك.. وأؤيد تجريم الدروس الخصوصية بشروط
عبد المنعم السيد: 6.8 مليار دولار حجم التبادل التجاري بين مصر وألمانيا
محمد حجازي: توطين الصناعات الألمانية في مصر يحدث طفرة لديها.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟