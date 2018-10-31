برشلونة يواجه ليونيسا في كأس ملك إسبانيا بدون نجومه

يستعد فريق برشلونة بقيادة إرنستو فالفيردي المدير الفني، لمواجهة كولتورال ديبورتيفا ليونيسا، والذي يلعب في الدرجة الثانية، اليوم، الأربعاء، على ملعب "رينو دي ليون"، في تمام العاشرة والنصف مساءً، ضمن ذهاب دور الـ32 من بطولة كأس ملك إسبانيا.





ويدخل فريق برشلونة المباراة بمعنويات مرتفعة، بعدما حقق الفوز على غريمه التقليدي ريال مدريد، بخماسية مقابل هدف، يوم الأحد الماضي، على ملعب "كامب نو"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإسباني.





وقرر إرنستو فالفيردي المدير الفني استبعاد نجوم الفريق، مثل تير شتيجن، وسواريز، وكوتينيو، وبيكيه، وألبا، وبوسكيتس، بينما قرر المدرب الاعتماد على بعض اللاعبين الشباب، وقام باستدعاء مجموعة من فريق الرديف.



