زوجة ميسي تحتفل بالهالوين على طريقتها الخاصة.. فيديو

احتفلت أنتونيلا روكوزو، زوجة النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الهداف التاريخي لفريق برشلونة الإسباني، بعيد الهالوين، برفقة ابنائهما الثلاث تياجو وماتيو وسيرو.



ونشرت أنتونيلا، فيديوهات في قصتها عبر حسابها الشخصي "إنستجرام"، وهي تحتفل بالهالوين مع ابنائها.



ويحتفل العالم بعيد الهالوين، كل عام في ليلة 31 أكتوبر، وهي موعد الهالوين، وتشمل تقاليده التنكر على هيئة شخصيات مرعبة، بارتداء الأقنعة ورسم المكياج على الوجه بطريقة مخيفة، ومشاهدة أفلام الرعب.