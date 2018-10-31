مهاجم بروسيا دورتموند يدخل دائرة اهتمامات مانشستر يونايتد

دخل جادون شانشو مهاجم فريق بروسيا دورتموند الألماني، دائرة اهتمامات نادي مانشستر يونايتد الإنجليزي، تمهيدًا للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.



وذكرت شبكة"ESPN"، أن نادي مانشستر يونايتد يسعى للتعاقد مع جادون سانشو، خلال الميركاتو الشتوي المقبل.



وشارك سانشو مع بروسيا دورتموند في 13 مبارة هذا الموسم في مختلف المسابقات، سجل خلالهما 5 أهداف، وصنع 7 آخرين.



يذكر أن مانشستر يونايتد يحتل المركز الثامن في جدول ترتيب الدوري الإنجليزي برصيد 17 نقطة.

