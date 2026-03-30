البابا تواضروس يزور دير القديس مكاريوس السكندري في ذكرى نياحة الأنبا باخوميوس

وصل قداسة البابا تواضروس الثاني مساء اليوم، إلى دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي، وذلك في إطار الاحتفال بالذكرى الأولى لنياحة مثلث الرحمات الأنبا باخوميوس مطران البحيرة ومطروح والخمس مدن الغربية ورئيس دير القديس مكاريوس السكندري بجبل القلالي.

وافتتح قداسته المزار الخاص بالأب المطران الجليل المتنيح، والذي تم تجهيزه حول المقبرة التي تحوي جثمانه الطاهر، ويحوي بعضًا من مقتتياته.

ووضع قداسة البابا الأطياب والحنوط على المقبرة بمشاركة ستة من أحبار الكنيسة إلى جانب نيافة الأنبا باخوميوس أسقف ورئيس الدير ذاته.

كما افتتح قداسته عددًا من المعارض التي تحوي منتجات مشروعات الدير من المنتجات الخشبية والخدمية.

كان لقداسة البابا جلسة روحية مع مجمع رهبان الدير، أجاب بعد انتهائها على أسئلة الحضور.