في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ميس حمدان

يصادف اليوم، الأربعاء، عيد ميلاد الفنانة الأردنية ميس حمدان، فهي من مواليد 31 أكتوبر 1982 وقد أكملت اليوم عامها الـ 36.



واشتهرت ميس حمدان بإطلالاتها الأنيقة واختيار التصميمات التي تناسبها، واحتلالها مركزا متقدما فى قائمة النجمات العربيات الأكثر أناقة، باختيارها للفساتين المتناسقة مع قوامها والتصميمات التى تبرز جمالها، إضافة إلى ذلك تعتمد على الفساتين المصنوعة من الأقمشة الفاخرة والراقية التى تتمتع ببعض التطريزات الجذابة.



ونعرض لكِ مجموعة من الصور لأجمل إطلالات الفنانة ميس حمدان فى مناسبات مختلفة.



