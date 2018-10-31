ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

مرأة

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ميس حمدان

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 02:14 م
صدى البلد
رنا عصمت
يصادف اليوم، الأربعاء، عيد ميلاد الفنانة الأردنية ميس حمدان، فهي من مواليد 31 أكتوبر 1982 وقد أكملت اليوم عامها الـ 36.

واشتهرت ميس حمدان بإطلالاتها الأنيقة واختيار التصميمات التي تناسبها، واحتلالها مركزا متقدما فى قائمة النجمات العربيات الأكثر أناقة، باختيارها للفساتين المتناسقة مع قوامها والتصميمات التى تبرز جمالها، إضافة إلى ذلك تعتمد على الفساتين المصنوعة من الأقمشة الفاخرة والراقية التى تتمتع ببعض التطريزات الجذابة.

ونعرض لكِ مجموعة من الصور لأجمل إطلالات الفنانة ميس حمدان فى مناسبات مختلفة.

في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ميس حمدان
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ميس حمدان
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ميس حمدان
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ميس حمدان
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ميس حمدان
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ميس حمدان
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ميس حمدان
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ميس حمدان
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ميس حمدان
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ميس حمدان
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ميس حمدان
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ميس حمدان
في عيد ميلادها.. 20 صورة تكشف أناقة ميس حمدان
loading...

ترشيحاتنا

ظافر عابدين يستضيف بعثة الترجي قبل مواجهة الأهلي.. ومنافسة قوية مع إيهاب توفيق

مدرب المصري الجديد: لن أقبل بدور زوج تحت الطلب في بورسعيد

شاهد.. صورة طفل مسرحية إنها حقا عائلة محترمة.. لن تصدق طلته

آخر كلام.. إنبى يصرف النظر عن التعاقد مع على لطفى

شاهد.. تعليق ناري لتوفيق عكاشة على أجور الفنانين يتسبب في أزمة

وزير الرياضة: قادرون على امتلاك ألف لاعب مثل محمد صلاح

في عيد ميلادها.. تعرف على عمر ميس حمدان الحقيقي

زعيم المتمردين في جنوب السودان يصل العاصمة للمرة الأولى منذ 2016

ننفرد بنشر أسماء حكام نهائي أفريقيا بين الأهلى والترجى التونسى

احترس قبل النوم..هذه الوسادة لا تصلح للاستخدام

فيديوجراف| الطائرة الإندونيسية .. رحلة موت استغرقت 13 دقيقة

تناول هذه المشروبات سحرية وانسى آلام الروماتيزم والتهاب المفاصل

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ضبط 300 كيلو بانجو داخل معدة ثقيلة قبل تهريبها بقناة السويس.. صور

التنمية المحلية: تلقينا 3743 شكوى في أسبوع عبر مبادرة صوتك مسموع.. صور

صحة البحيرة: اكتشاف إصابة 90 ألف مواطن بفيروس سي

القوات المسلحة تنفذ تجربة مصر - 5 لمحاكاة إنقاذ عبارة غارقة.. صور

دومينيك حوراني تحتفل بالهالوين بإطلالة صادمة.. صور

فيديو

فيديوجراف| خطوات الحصول على وحدة سكنية بالإعلان العاشر للإسكان
الأرصاد: استقرار حالة الطقس وتوقعات بسقوط أمطار على بعض المناطق.. فيديو
الإسكان: تسليم الإعلان التاسع بـ 6 أكتوبر 2019 .. فيديو
فيديوجراف| الطائرة الإندونيسية .. رحلة موت استغرقت 13 دقيقة
احترس.. التوابل المطحونة تسبب السرطان.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟