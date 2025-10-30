القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات إباحية على الإنترنت

تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط إحدى السيدات لنشرها مقاطع فيديو على صفحاتها بمواقع التواصل الإجتماعى تتضمن قيامها بالإتيان بأفعال مخلة بالأداب العامة تتنافى مع القيم المجتمعية.

رصدت الإدارة العامة لحماية الآداب بقطاع الشرطة المتخصصة قيام إحدى السيدات بنشر مقاطع فيديو إباحية على أحد تطبيقات الهواتف المحمولة تتضمن قيامها بالإتيان بأفعال مخلة بالأداب العامة تتنافى مع القيم المجتمعية.

عقب تقنين الإجراءات.. تم ضبط المذكورة حال تواجدها بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه بالإسكندرية ، وبحوزتها (هاتف محمول "بفحصه تبين إحتوائه على دلائل تؤكد نشاطها الإجرامى").

وبمواجهتها إعترفت بقيامها بنشر مقاطع الفيديو على التطبيق المشار إليه لزيادة نسب متابعيها وتحقيق أرباح مالية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.