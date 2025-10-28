البلوجر محمد عبدالعاطي في اتهام بنشر فيديوهات خادشة : درست حقوق ومكملتش فيها

حصل موقع صدى البلد على نص تحقيقات النيابة في واقعة اتهام اليوتيوبر محمد عبدالعاطي بتهمة نشر فيديوهات خادشة للحياء بعدما تم إحالته لمحكمة الجنايات بالمحكمة الاقتصادية.

وجاءت نص أقواله كالاتي :

ماهي مؤهلاتك العلمية ؟

ج وانا كنت خريج مدرسة النصر التجريبية للغات وبعدين دخلت حقوق العشري جامعة إسكندرية، بس مكملتش فيها وغيرت ورحت جامعة مصر الدولية للعلوم واللغات

س.. متي تخرجت من الجامعة ؟

ج.. ٢٠١٩

س.. وهل التحقت بعمل عقب أن أنهيت دراستك ؟

ج ..اشتغلت في شركة أخويا شوية وبعدين اشتغلت بالقناة اللي عملتها على اليوتيوب.

س.. متي التحقت بالعمل في شركة شقيقك ؟

ج من سنة ٢٠١٩

س ما طبيعة تلك الشركة .

ج دجتال ماركتنج - تسويق الأفلام والمسلسلات .

م وما هو اسم تلك الشركة ؟

ج مارپونیت

م من هو مؤسسها ؟

ج أخويا أحمد عبد العاطي وكريم حضير.

س.. كم يقدر رأس مال الشركة ؟

ج معرفش .

س..وأين يقع مقرها ؟

ج في جزيرة العرب.

س..ماهي طبيعة عملك داخل تلك الشركة تحديدا؟

ج أنا كنت بعمل حملات إعلانية لأي فيلم أو مسلسل جديد نازل على سبيل الترويج .

س من الذي يعهد اليكم بمثل تلك الحملات ؟

ج شركات الانتاج .

في السطور التالية نرصد القصة الكاملة بعد قرار المحكمة حيث اصدرت المحكمة المختصة حكمها بمنع التيك توكر محمد عبدالعاطي من التصرف في أمواله على خلفية اتهامه بإنشاء قناة على موقع "يوتيوب" تحت اسم "مع كامل احترامي"، والتي تخطى عدد متابعيها 606 آلاف مشترك.

أجرت نيابة الشؤون الاقتصادية وغسل الأموال، تحقيقات موسعة مع المتهم محمد محمد عبد العاطي طه، 31 عامًا، ممثل، على خلفية اتهامه بإنشاء قناة على موقع "يوتيوب" تحت اسم "مع كامل احترامي"، والتي تخطى عدد متابعيها 606 آلاف مشترك.

واعترف المتهم في التحقيقات بإدارته القناة منذ ديسمبر 2022، وتقديمه نحو 140 حلقة أسبوعية تم تصويرها داخل استوديو تابع لشركة يمتلكها شقيقه، مشيرًا إلى أن الحلقات تضمنت ألفاظًا نابية ومشاهد خادشة للحياء بهدف جذب المشاهدات ورفع نسب الأرباح.

وأضاف أن المقاطع حصدت مشاهدات وصلت إلى 5 ملايين، وأن دخله من "يوتيوب" تراوح بين 1000 و1500 دولار شهريًا، مؤكدًا أنه يتولى كتابة وتصوير المحتوى بنفسه.