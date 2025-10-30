تفاصيل تأييد المشدد 6 سنوات لـ عامل بتهمة التعدي على سيدة بالقاهرة

قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، في الاستئناف المقدم من عامل على حكم حبسه بالسجن المشدد 6 سنوات، في تهمة التعدي على سيدة وإطلاق نار اتجاهها بمنشأة ناصر وبرفضه وتأييد حكم أول درجة.



تفاصيل الواقعة

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم، تهمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مسدس، وإحراز ذخيرة مما تستعمل على السلاح المضبوط بغير ترخيص و التعدي على سيدة .





وكانت مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، تلقت بلاغا يفيد بتعدي عامل على ربة منزل باستخدام سلاح ناري مسدس، بسبب خلافات بينهما وأطلق صوبها عيارا ناريا محاولا قتلها إلا أنه لم يصيبها.





عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.