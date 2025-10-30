قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
رئيس الوزراء السوداني: استنفار بأجهزة الدولة لمجابهة التطهير العرقي في الفاشر
اتحاد إذاعات وتلفزيونات دول التعاون الإسلامي يعلن بث افتتاح المتحف المصري الكبير إلى 57 دولة
موعد مباراة الأهلي ضد المصري في الدوري
استقالات وهمية في نادي الزمالك .. تقرير يرصد وقائع حقيقية بالأسماء
كرس حياته لتربية بناته..اختيار مهندس من الوادي الجديد الأب القدوة على مستوي مصر
كريمة يهاجم تصريحات عدم الإنجاب: هشاشة فكرية وسذاجة تخالف الشريعة الإسلامية
الدفاع الصينية: بكين منفتحة على تطوير العلاقات العسكرية مع الولايات المتحدة
من فيديوهات التيك توك للحبس.. القصة الكاملة لأزمة أم مكة بائعة الفسيخ
شملت المطارات والمناطق الآثرية .. تفاصيل تأمين الكهرباء استعدادا لافتتاح المتحف المصري الكبير
غارات إسرائيلية ومدفعية تستهدف مناطق شرق قطاع غزة ومخيمات النصيرات ودير البلح
رئيس وزراء الكويت: مواقف مصر الداعمة لبلادنا "واضحة".. ولقاء اليوم لتكريس العلاقات الوطيدة
بتروجيت: هناك اتفاق بعقد ثلاثي لانتقال حامد حمدان إلى الزمالك ولكنه غير موقع من أي طرف
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

حوادث

تفاصيل تأييد المشدد 6 سنوات لـ عامل بتهمة التعدي على سيدة بالقاهرة

أرشيفية
أرشيفية
مصطفي رجب

قضت محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة المنعقدة في مجمع محاكم العباسية، في الاستئناف المقدم من عامل على حكم حبسه بالسجن المشدد 6 سنوات، في تهمة التعدي على سيدة وإطلاق نار اتجاهها بمنشأة ناصر وبرفضه وتأييد حكم أول درجة.


تفاصيل الواقعة 

وكانت النيابة العامة وجهت للمتهم، تهمة إحراز سلاح ناري بغير ترخيص مسدس، وإحراز ذخيرة مما تستعمل على السلاح المضبوط بغير ترخيص و التعدي على سيدة .


 

وكانت مباحث قسم شرطة منشأة ناصر، تلقت بلاغا يفيد بتعدي عامل على ربة منزل باستخدام سلاح ناري مسدس، بسبب خلافات بينهما وأطلق صوبها عيارا ناريا محاولا قتلها إلا أنه لم يصيبها.


 

عقب تقنين الإجراءات نجحت قوة أمنية من مديرية أمن القاهرة في ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري، تحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

محكمة جنايات مستأنف شمال القاهرة مجمع محاكم العباسية حكم حبسه بالسجن المشدد 6 سنوات التعدي على سيدة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

أسعار الدواجن

تواصل الانخفاض.. مفاجأة في أسعار الدواجن والبانيه اليوم الخميس

وزير التربية والتعليم

5 معلومات عن الحافز الجديد المقرر صرفه للمعلمين اعتبارا من أول نوفمبر

ارشيفية

حقيقة غلق الطرق والمحاور يوم افتتاح المتحف المصري الكبير.. مصدر أمني يوضح

رحمة محسن

آية قرآنية.. رحمة محسن تتحدى هوس الترند بمنشور ديني

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. ماذا قالت الـ 8 سيدات اللاتي قبضن عليهن بممارسة الرذيلة؟

لاستقطاب الزبائن أون لاين.. نص اعترافات 8 سيدات قبض عليهن لممارسة الرذيلة بالدقهلية

الاب الضحية

خدّره بحبوب منومة وخنقه.. القصة الكاملة لشاب أنهى حياة والده رجل الأعمال لخلاف على أموال في طنطا

صورة أرشيفية

القصة الكاملة لاعتداء طاقم تمريض على مريضة بالعناية المركزة بمستشفى خاص بطنطا

رحمة محسن

رحمة محسن تتجاهل أزمة زوجها السابق وتعود لإحياء حفل الهالويين

ترشيحاتنا

جانب من الجنازة

وسط حضور أصدقائه .. تشييع جثمان المصور ماجد هلال بمسقط رأسه ببنها

جانب من المؤتمر

المؤتمر العربي الـ14 لرؤساء مؤسسات التدريب والتأهيل الأمني يناقش خطتين لمواجهة الأزمات والطوارئ

المتهمة

القبض على صانعة محتوى نشرت فيديوهات إباحية على الإنترنت

بالصور

تموين الشرقية يضبط 325 طن خامات مجهولة المصدر بالعاشر من رمضان

جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات
جانب من المضبوطات

مدارس الشرقية تحتفل بافتتاح المتحف الكبير بتنظيم فقرات إذاعية للتعريف بالحضارة المصرية

مدارس الشرقية
مدارس الشرقية
مدارس الشرقية

فيديو

ربى حبشش

هرجع بسرعة.. مذيعة لبنانية تعلن إصابتها بالسرطان للمرة الثانية

تنحي محامي شهيد الشهامة

العدالة أكبر من الأشخاص.. محامي المتهم الأول في قضية شهيد الشهامة بالغردقة يعلن تنحيه

أزمه رحمه محسن

بسبب "فيديو خاص" مسرّب.. نهاية زواج رحمة محسن العرفي من رجل أعمال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. أمل منصور

د. أمل منصور تكتب: هل نحن نحب من يُشبهنا أم من يُكملنا ؟

أحمد عاطف آدم

أحمد عاطف آدم يكتب: المتحف المصري إنجاز وأمانة

د. هبة النجار

د.هبة النجار تكتب: مصر.. وطن السلام

الكاتبة الصحفية/ هند عصام

هند عصام تكتب: تاريخ مصر يبهر العالم

منار عبد العظيم

منار عبد العظيم تكتب: المتحف المصري الكبير.. لحظة فخر لكل مصري وأيقونة حضارية يشهد لها التاريخ

المزيد