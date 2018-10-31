العصار: نسعى لتوطين أحدث التكنولوجيات في شركاتنا للحصول على منتجات بجودة عالية

أكد الدكتور محمد العصار، وزير الانتاج الحربي، أن افتتاح خطين لعدادات الكهرباء مسبوقة الدفع يأتي ضمن خطة التطوير والتحديث التي تقوم بها وزارة الإنتاج الحربي في الشركات التابعة، وتنفيذًا لرؤية الوزارة في تعميق التصنيع المحلي باستخدام مكونات محلية لتقليل الاستيراد من الخارج وتوفير العملة الصعبة بما يحقق قيمة مضافة للاقتصاد القومي والمشاركة في تنفيذ المشروعات القومية والتنموية في إطار استراتيجية الدولة 2030.



وأوضح "العصار"، أن الوزارة تتعاون مع مختلف الجهات المعنية بالدولة والشركات العالمية وشركات القطاع الخاص المصري لنقل وتوطين أحدث تكنولوجيات التصنيع بشركاتها بهدف الحصول على منتجات ذات جودة عالية وبأسعار منافسة تغطي احتياجات السوق المصري والتصدير للخارج.



وافتتح الدكتور محمد سعيد العصار وزير الدولة للإنتاج الحربي والدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة خط إنتاج عدادات الكهرباء الذكية مسبقة الدفع وخط إنتاج عدادات المياه مسبقة الدفع بشركة المعصرة للصناعات الهندسية، مصنع 45 الحربي، إحدى الشركات التابعة لوزارة الإنتاج الحربي، وذلك بحضور عدد من قيادات الوزارتين وقيادات وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ورئيس شركة وادي النيل وعدد من ممثلي شركات القطاع الخاص العاملة في هذا المجال.