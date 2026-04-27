قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
من سيناء إلى القاهرة.. الأمطار والرياح تجتاح المحافظات بنسبة حدوث 20%
جيش الاحتلال: انطلاق صفارات الإنذار في شمال إسرائيل بعد تسلل طائرة معادية
سعر الذهب في مصر مستهل التعاملات الصباحية اليوم الإثنين
ننشر تفاصيل تدريس "الثقافة المالية" لطلاب مرحلة التعليم الثانوي
عراقجي: 40 يومًا من الصمود تعزز موقف إيران.. وموسكو وإسلام آباد محطتان لرسم ملامح التفاوض
سعر الذهب في مصر اليوم الإثنين
ترامب يحذر: الحصار البحري يفجر نفط إيران خلال 3 أيام
مواعيد مباريات اليوم الاثنين 27– 4– 2026 والقنوات الناقلة
أسعار الدولار مقابل الجنيه في البنوك اليوم
حقيقة الثعبان الأقرع في عذاب القبر.. على جمعة يوضح
ما الحكمة الإلهية من تجلي الله على جبل الطور دون غيره؟.. الإفتاء توضح
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
فن وثقافة

عيد ميلاد جيفري دين مورجان.. نجم هوليوود الذي خطف الأضواء بشخصية نيغان

أوركيد سامي

يوافق اليوم، 27 أبريل،  ميلاد النجم الأمريكي جيفري دين مورجان (1966)، أحد أبرز الوجوه في الدراما والسينما العالمية خلال العقود الأخيرة، والذي استطاع أن يثبت مكانته في هوليوود بفضل أدواره المؤثرة وحضوره اللافت على الشاشة.

بدأ مورجان مسيرته الفنية تدريجياً من خلال أدوار صغيرة في عدد من الأعمال التلفزيونية، قبل أن يلفت الأنظار إليه في أعمال درامية متعددة، إلا أن الانطلاقة الحقيقية في مسيرته جاءت مع تنوع أدواره التي جمعت بين الدراما والتشويق والأكشن، ما جعله من الممثلين القادرين على تقديم شخصيات معقدة ومؤثرة في آن واحد.

وشكّل دوره الشهير “نيغان” في مسلسل The Walking Dead نقطة تحول كبرى في مشواره الفني، حيث قدم شخصية شريرة ذات طابع إنساني معقد، استطاعت أن تترك بصمة قوية لدى الجمهور حول العالم، وأصبحت من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في تاريخ المسلسل.

ولم يقتصر نجاح مورجان على هذا العمل فقط، بل شارك في مجموعة واسعة من الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية، من بينها Grey’s Anatomy وWatchmen وThe Boys، حيث أظهر قدرة كبيرة على التنوع في الأداء وتقديم شخصيات مختلفة بين الغموض والقوة والدراما الإنسانية.

ويُعرف عن جيفري دين مورغان أسلوبه التمثيلي الواقعي وقدرته على جذب الجمهور من خلال أدائه العاطفي القوي، إلى جانب حضوره الكاريزمي الذي جعله واحداً من أكثر الممثلين تأثيراً في جيله.

وفي  ميلاده، يستعيد الجمهور مسيرة فنان استطاع أن يصنع لنفسه مكانة خاصة في عالم التمثيل، وأن يظل اسمه مرتبطاً بالأدوار التي تجمع بين العمق الدرامي والجاذبية الجماهيرية، ليواصل حضوره كأحد نجوم هوليوود البارزين حتى اليوم.

جيفري دين مورغان اخبار الفن نجوم الفن

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

إجازة عيد العمال

72 ساعة راحة متواصلة.. موعد إجازة عيد العمال بعد قرار رئيس الوزراء

ارشيفية

فتاة تستقطب الشباب و3 منظمين و23مشاركا.. تفاصيل الحفل الفاضح بفيلا أكتوبر

موعد صرف معاشات مايو

موعد صرف معاشات مايو 2026 ومفاجأة بشأن الزيادة السنوية

ارشيفية

تأجير بعلم الملاك.. مفاجآت بشأن تنظيم الحفل الفــ.اضح في فيلا أكتوبر

الأرصاد

حالة الطقس اليوم.. تحذير من ظاهرة جوية تبدأ فجرا وأمطار غزيرة تضرب هذه المناطق

زيادة الإيجار القديم 15% تبدأ أغسطس 2026.. التفاصيل الكاملة

زيادة الإيجار القديم 15% أغسطس 2026.. التفاصيل الكاملة

حالة الطقس

تحذير عاجل من الأرصاد: أمطار رعدية على القاهرة والسواحل خلال ساعات

أسعار الحج 2026 في مصر.. تفاصيل برامج الجمعيات والسياحي قبل انطلاق الرحلات

أسعار الحج 2026.. تفاصيل برامج الجمعيات والسياحي قبل انطلاق الرحلات

ترشيحاتنا

سناء جميل

فى ذكراها.. قصة حب سناء جميل ولويس جريس

النجمة سحر رامي مع أوركيد سامي

سحر رامي: ابتعادي عن الفن ليس بإرادتي.. معرفتي بـ حسين الإمام كانت غريبة جدًا،.. حوار

النجم جيفري دين مورغان

عيد ميلاد جيفري دين مورجان.. نجم هوليوود الذي خطف الأضواء بشخصية نيغان

فيديو

الفنانة إيمان في المستشفى

الفنانة إيمان في المستشفى.. عملية صعبة ورسالة تطلب الدعاء

شيخ مدرجات الزمالك

شيخ في مدرجات الزمالك… مشهد يشعل الجدل والازهري يظهر ليرد

زيزو

أزمة زيزو تصل لـ 82 مليون.. عبدالواحد السيد: ملهوش جنيه

جندي أمريكي

جندي أمريكي يربح 400 ألف دولار من المراهنة على اعتقال مادورو.. فضيحة تهز الجيش الأمريكي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شحاتة السيد

شحاتة السيد يكتب: رجعنا سينا وطابا والدولة من الإخوان

د. أحمد رمضان صوفي

د. أحمد رمضان صوفي يكتب: عيد تحرير سيناء

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: ترامب بين الرصاص والصناديق والهدنة!!

ياسر إبراهيم عبيدو

ياسر إبراهيم عبيدو يكتب: شبح الانهيار الدولي يعصف بالبيت الأبيض"

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: سيناء.. من معركة التحرير إلى معركة البقاء والنماء

المزيد