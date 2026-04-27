عيد ميلاد جيفري دين مورجان.. نجم هوليوود الذي خطف الأضواء بشخصية نيغان

يوافق اليوم، 27 أبريل، ميلاد النجم الأمريكي جيفري دين مورجان (1966)، أحد أبرز الوجوه في الدراما والسينما العالمية خلال العقود الأخيرة، والذي استطاع أن يثبت مكانته في هوليوود بفضل أدواره المؤثرة وحضوره اللافت على الشاشة.

بدأ مورجان مسيرته الفنية تدريجياً من خلال أدوار صغيرة في عدد من الأعمال التلفزيونية، قبل أن يلفت الأنظار إليه في أعمال درامية متعددة، إلا أن الانطلاقة الحقيقية في مسيرته جاءت مع تنوع أدواره التي جمعت بين الدراما والتشويق والأكشن، ما جعله من الممثلين القادرين على تقديم شخصيات معقدة ومؤثرة في آن واحد.

وشكّل دوره الشهير “نيغان” في مسلسل The Walking Dead نقطة تحول كبرى في مشواره الفني، حيث قدم شخصية شريرة ذات طابع إنساني معقد، استطاعت أن تترك بصمة قوية لدى الجمهور حول العالم، وأصبحت من أكثر الشخصيات إثارة للجدل في تاريخ المسلسل.

ولم يقتصر نجاح مورجان على هذا العمل فقط، بل شارك في مجموعة واسعة من الإنتاجات السينمائية والتلفزيونية، من بينها Grey’s Anatomy وWatchmen وThe Boys، حيث أظهر قدرة كبيرة على التنوع في الأداء وتقديم شخصيات مختلفة بين الغموض والقوة والدراما الإنسانية.

ويُعرف عن جيفري دين مورغان أسلوبه التمثيلي الواقعي وقدرته على جذب الجمهور من خلال أدائه العاطفي القوي، إلى جانب حضوره الكاريزمي الذي جعله واحداً من أكثر الممثلين تأثيراً في جيله.

وفي ميلاده، يستعيد الجمهور مسيرة فنان استطاع أن يصنع لنفسه مكانة خاصة في عالم التمثيل، وأن يظل اسمه مرتبطاً بالأدوار التي تجمع بين العمق الدرامي والجاذبية الجماهيرية، ليواصل حضوره كأحد نجوم هوليوود البارزين حتى اليوم.