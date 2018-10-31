أستون مارتن تشارك بـ 3 من سيارات VANTAGE GT3 في تحدي Gulf 12 Hours



وبدوره، صرّح أندرو هاورد، مالك فريق Beechdean AMR: "بصفتنا أول فريق يستخدم سيارة Vantage على مضامير السباقات، فإننا فخورون للغاية بالمشاركة في أول سباق للسائقين الهواة من وراء مقود Vantage GT3، لاسيما وأننا قد حظينا بفرصة تجربة النموذج الأولي من السيارة، وسيكون من الرائع رؤيتها تحقق قفزة نوعية بتصميمها المستوحى من سيارة DBRS9 الأسطورية. وتمثّل هذه السيارة خطوة مذهلة بكل معنى الكلمة من Aston Martin".



ومن جانبه قال فلوريان كاملجر رئيس فريق R-Motorsport: "نشعر بحماسةٍ كبيرة لتجربة Vantage GT3 الجديدة من Aston Martin التي تسجل ظهورها الأول خارج القارة الأوروبية، إذ سيكون التحدي في أبوظبي خير فرصة لاختبار السيارة في سباق مسافة طويلة قبل المشاركة من خلف مقودها في موسم 2019".



وعلّق ديفيد كينج رئيس قسم السباقات لدى Aston Martin قائلًا: "إن تسليم مفاتيح سيارتنا الجديدة Vantage GT3 للفرق الشريكة لنا في أبوظبي يمثل الخطوة الكبيرة التالية في تطوير السيارة قبل تبلور شكلها النهائي مطلع العام القدم؛ حيث سجّلت أداءً رائعًا في اختباراتها وبرنامج تطويرها حتى الآن، وأكدت قدراتها التنافسية الرائدة في ظهورها الأول على حلبة Nürburgring Nordschleife في أكتوبر، ولكونها مصممة خصيصًا لمحترفي السباقات، وكلنا ثقة بقدراتها في سباق Gulf 12 Hours، ونتطلع قدمًا إلى آراء واقتراحات الفرق الشريكة، والتي ستكون بلا شك قيّمة جدًا في إضفاء اللمسات الأخيرة على السيارة قبل إطلاقها بشكل رسمي العام القادم".



يُشار إلى أن الدورة الثامنة من تحدي Gulf 12 Hours - والتي تتألف من سباقين مدة كل منهما 6 ساعات- تنطلق بتاريخ 15 ديسمبر القادم تمام الساعة التاسعة صباحًا بالتوقيت المحلي.



تحظى ثلاثة من أهم الفرق الشريكة لـAston Martin Racing بفرصة خوض تحدي Gulf 12 Hours بسيارة Aston Martin Vantage GT3 للمرة الأولى، حيث تستضيف حلبة مرسى ياس بأبوظبي التحدي في تاريخ 15 ديسمبر القادم.وتصدر فريق عُمان لسباق السيارات (Oman Racing) إلى جانب فريق TF Sport تحدي Aston Martin في فئة المحترفين (PRO)، بعد أن أنهى المنافسة في المرتبة الثالثة عام 2015، والثانية ضمن فئة المحترفين/الهواة (PRO/AM) العام الماضي. ويضم الفريق سائقي صيانة (works drivers) هما البريطاني دارين تورنر، الفائز ضمن فئة Le Mans ثلاث مرات، ومواطنه جوني آدم الحاضر دومًا في الفريق، فضلًا عن العماني أحمد الحارثي.ومن جانبه أكّد فريق TF Sport مشاركته بسيارة Vantage GT3 في المملكة المتحدة العام القادم، وذلك بعد أن شارك بسيارة Aston Martin V8 Vantage GTE في بطولة التحمّل التي ينظمها الاتحاد الدولي للسيارات، وسيارات V12 Vantage GT3 في سلسلة ’بلانكبين‘ للتحمل عام 2018، وسباقات الجائزة الكبرى البريطانية.ويشارك إلى جانب TF Sport ضمن فئة المحترفين فريق R-Motorsport، الفائز وصاحب الرقم القياسي ثلاث مرات على التوالي في مشاركته الافتتاحية بسلسلة Blancpain للتحمّل بسيارة V12 Vantage GT3 ، والذي لطالما كان من المروجين لسيارات السباق من Aston Martin. وسيكون الفريق منافسًا قويًا في مشاركته الأولى مع سائقيه المعتادين البريطاني جيك دينيس والألماني مارفن كيرخهوفر، وسيتم تأكيد اسم السائق الثالث لاحقًا.كما يشارك فريق آخر للمرة الأولى ضمن فئة PRO AM، ألا وهو Beechdean AMR مع سيارة Vantage GT3 والتي يقودها أندرو هاورد (المملكة المتحدة) الفائز بمرتين في سباق الجائزة الكبرى البريطاني، والفائز بسلسلة Le Mans الأوروبية، إلى حميد المسعود (الإمارات العربية المتحدة)، وكريس دايسون (الولايات المتحدة الأمريكية)، وسائق الصيانة روس جان (المملكة المتحدة).وقال توم فيرييه مدير فريق TF Sport: "يُشرفنا أن نكون من بين أوائل العملاء الذين يستخدمون Aston Martin Vantage GT3، وهي سيارة نعلّق عليها آمالًا كبيرة؛ حيث ستكون خيارنا أيضًا في سباق الجائزة الكبرى البريطاني عام 2019، ونتطلع بحماسة إلى رؤية قدراتها التنافسية في الظروف الصعبة لسباق Gulf 12 Hours".