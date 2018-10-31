تربية عين شمس تناقش الإعلام والأمن القومي

افتتح الدكتور ماجد أبو العينين عميد كلية التربية جامعة عين شمس، ندوة "الإعلام والأمن القومي المصري"، وذلك ضمن فعاليات احتفال الكلية بذكرى انتصارات أكتوبر حيث استضافت الندوة اللواء ناجى شهود المستشار بمركز الدراسات الاستراتيجية بأكاديمية ناصر وخالد سعد كبير المذيعين بالقناة الأولى بالتلفزيون المصري و زميل أكاديمية ناصر العسكرية العليا.



وأدار الندوة د. أشرف مؤنس مدير مركز بحوث الشرق الأوسط والدراسات المستقبلية بالجامعة، ورئيس قسم التاريخ بكلية التربية، بحضور د. حازم راشد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، د. محمد عبد السلام رئيس قسم الجغرافيا بالكلية، ولفيف من أساتذة الكلية.



وأكد اللواء ناجى شهود، أن الهواتف الذكية التى يقتنيها معظم الشباب اليوم هي سلاح ذو حدين فهى تحقق سهولة التواصل والحصول على الكثير من المعلومات، إلا أنها تمثل خطرا كبيرا فهى أحد أخطر أسلحة حرب الجيل الرابع، وهى حرب معلوماتية تعتمد على نشر الشائعات والمعلومات المغلوطة التي تستهدف زعزعة الأمن، مشددا على أهمية عدم نشر أخبار أو معلومات دون التأكد من صحتها أولأً، وكذلك عدم الانصياع خلف مفردات تقسيم الوطن بين أي من فئاته.



وأضاف شهود، أن جيل أكتوبر ليس فقط الجيش المصري ولكن جيش مصر وشعب مصر فانتصار أكتوبر هو رغبة الشعب وتم تنفيذها بأيدي جنود الجيش، موضحا مخطط اليهود بعد حرب أكتوبر 1973، وهو تقسيم وتفريق الدول العربية؛ لمواجهة اتحاد العرب مع مصر وسوريا فى حرب 73 مما ساعد فى تحقيق النصر واسترجاع سيناء الحبيبة لمصر مرة أخرى.



من جانبه أوضح خالد سعد دور الإعلام فى التوعية وتحقيق الأمن القومى؛ فالإعلام سلاح قوي يدمر إذا استخدم بطريقة خاطئة ويكون أداة تنوير وثقافة إذا تم توظيفه بشكل سليم، ومواقع التواصل الاجتماعي تسهم بشكل كبير فى تشكيل وعى الشعب المصري حاليا، لذا لابد من الحرص في تداول الأخبار عليها، والشعب المصري شعب مسالم بطبعه لا يسعى للقتال إلا إذا تعرض للاعتداء.

