استبعاد مدير مدرسة بالمنوفية ومسئول الأمن بعد مقتل طالب بمطواة على يد زميله

أعلن مصدر بمديرية التربية والتعليم بمحافظة المنوفية، استبعاد مدير مدرسة الثانوية الزراعية بمدينة شبين الكوم ووكيل المدرسة والمشرف العام ومشرفي الفنادق ومسئول الأمن.



جاء ذلك علي خلفية مصرع طالب علي يد زميله بمطواة داخل فناء المدرسة عقب مشاجرة بينهما.



وأضاف المصدر، أنه تمت إحالتهم للتحقيق ونقلهم من المدرسة واستمرار التحقيقات في النيابة العامة.



وكان اللواء سمير أبو زامل مدير أمن المنوفية، تلقي إخطارا من اللواء سيد سلطان مدير البحث الجنائي بمشاجرة ومتوفى داخل مدرسة الزراعة الثانوية.



وتبين أنه أثناء لهو الطلاب داخل فناء المدرسة نشبت مشاجرة بين كل من "إسلام.ح.ع " ١٧ سنة طالب بالصف الثالث الثانوي مصاب بجرح نافذ وتوفي متأثرا بإصابته، وبين "محمد.ص.ع" ١٦ سنة طالب بالصف الأول الثانوي الزراعي عقب مشادة كلامية بينهما طعن خلالها الثاني الاول بمطواة وهرب بعد ذلك.



وتمكنت قوات الأمن من ضبط المتهم وبحوزته المطواة المستخدمة في الواقعة، فيما تم نقل الجثة إلى مستشفى المعلمين الخاص بمدينة شبين الكوم وتباشر النيابة التحقيقات في الواقعة.



