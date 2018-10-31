فيديوجراف: كيف تحصل على شقة إسكان اجتماعي في الإعلان العاشر

كيف تحصل على وحدة سكنية، ضمن مشروع الإعلان العاشر للإسكان الاجتماعي، سؤال يتبادر لكل أذهان الشباب، خاصة عقب فتح باب حجز الوحدات، لذلك يمكنك الاطلاع على تفاصيل الوحدات المطروحة، وفي أي مدن تم الطرح، من خلال الفيديو في الأسفل.





جدير بالذكر أن محيط مكتب بريد باب اللوق ومكتب بريد الألفي، ومحمد فريد، المخصصين لاستقبال حاجزى شقق الإعلان العاشر لمشروع الإسكان الاجتماعى، شهدوا إقبالاً متوسطاً، فى اليوم الأول لحجز الوحدات السكنية.





وتخلل صباح اليوم بمكتب بريد باب اللوق، العديد من المشادات الكلامية سوء التنظيم وعدم الالتزام بالدور، بالإضافة إلى أنه تم صرف 30 كراسة شروط فقط وغلق باب الصرف.



