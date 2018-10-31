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أخبار البلد

الأطباء تخاطب الأعلى للجامعات بشأن قبول كليات طب خاصة للحاصلين على 50 %

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 06:28 م
صدى البلد
محمد غالي
خاطبت النقابة العامة للاطباء، الدكتور محمد لطيف أمين عام المجلس الأعلي للجامعات بعد تداول أنباء عن التحاق بعض طلاب الثانوية العامة الحاصلين علي ٥٠٪ ببعض كليات الطب الاجنبية للدراسة، موضحة النقابة في خطابها خطورة هذا الأمر والذي يُعد مخالفًا لمبادئ تكافؤ الفرص ومخالفًا للمواد المؤهلة للقبول بكليات الطب وأنه قد يؤدى فى المستقبل لوجود أطباء حاصلين على شهادات دون التأهيل المطلوب مما يؤثر سلبًا على المهنة وعلى المريض المصرى.

وطالبت النقابة في خطابها، بضرورة ان يقوم المجلس الأعلى للجامعات بدراسة المشكلة ، والنظر فى تعديل الشروط المطلوبة لقيامه بمعادلة شهادات كليات الطب الصادرة من خارج جمهورية مصر العربية حيث ان هؤلاء الطلاب يتوجهون الي المجلس الأعلى للجامعات لمعادلة هذه الشهادات ومن ثم يمكنهم بسبب المعادلة الحصول على ترخيص بمزاولة المهنة من وزارة الصحة وممارسة مهنة الطب.

وأشارت إلى أن مجلس نقابة الأطباء قد ناقش إقتراحًا فى جلسته بتاريخ 13/10/2018 ، يقضي بضرورة أن يقوم خريج أى كلية طب أجنبية بتقديم المستندات الإضافية الاتية للنقابة عند طلب قيده بنقابة الأطباء :
1-إثبات دراسة الطالب للمواد المؤهلة لدراسة الطب (الأحياء ، والكيمياء ، والفيزياء) فى الثانوية العامة (أو ما يعادلها)، عن طريق تقديم شهادة الثانوية العامة ( علمى علوم ) أو شهادة تثبت دراسته لهذه المواد .

2-ألا يقل مجموع الطالب بالثانوية العامة ( أو ما يعادلها ) عن نسبة تتجاوز 10% من الحد الأدنى للقبول بكليات الطب الحكومية فى نفس عام حصوله على الثانوية العامة .

بالإضافة لاقتراح ألا يقل ترتيب الجامعة التى حصل فيها الطالب على بكالوريوس الطب عن ترتيب أعلى جامعة مصرية .

وأكدت نقابة الأطباء في الخطاب علي ضرورة تعاون المجلس الاعلي في هذا الامر والإطلاع على المقترحات بشأن الحاصلين على بكالوريوس الطب والجراحة من الدول الأجنبية مما يعود بالخير والصالح العام لمهنة الطب وصحة المواطنين .
الأطباء تخاطب الأعلى للجامعات بشأن قبول كليات طب خاصة للحاصلين على 50 %
الأطباء تخاطب الأعلى للجامعات بشأن قبول كليات طب خاصة للحاصلين على 50 %
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