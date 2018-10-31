الموقف يشتعل بشرق المتوسط.. تركيا تتحدى قبرص واليونان وتبدأ التنقيب عن الغاز

أعلن وزير الطاقة التركي فاتح دونماز عن إرسال سفينة الحفر«فاتح» للتنقيب عن النفط والغاز في البحر المتوسط، غدا الخميس، في تحد واضح لكل من قبرص واليونان، وهو ما قد يشعل الموقف من جديد في البحر المتوسط.



وقال وزير الطاقة التركي، في حفل إطلاق سفينة الحفر 'فاتح'، إنه سيبدأ الحفر في بئر ألانيا -1 الذي يقع على بعد 100 كيلومتر قبالة مقاطعة أنطاليا الجنوبية وعلى بعد 60 كيلومترا من منطقة ألانيا في أنطاليا.



وأضاف دونماز: "لقد حددت تركيا هدفها الرئيسي باستقلال الطاقة، نحن لا نتطلع إلى موارد الآخرين، فالمسألة الوحيدة التي نواجهها تتمثل في تقديم ثروات إلى شعبنا داخل أراضينا"، وهو ما يعد مخالف للواقعن حيث بمثل هذه الخطوات التي تتبعها تركيا ستتسبب في اشتعال بالبحر المتوسط.



وقالت صحيفة "اكسبريس" البريطانية إن أول بئر سيتم التنقيب فيه من قبل تركيا في البحر المتوسط سيكون على بعد مسافة قريبة من المنطقة المتنازع بين تركيا وقبرص واليونان.



وكشف وزير الطاقة التركي عن استعداد بلاده لشراء سفينة حفر جديدة، للمساعدة في عملية الحفر بالمتوسط للحصول على الغاز.



يذكر أن منطقة البحر المتوسط تشهد توترات كبيرة، وذلك إثر قيام تركيا بالتنقيب عن الغاز فيها،على الرغم من وجود مناطق متنازع عليها مع كل من اليونان وقبرص.