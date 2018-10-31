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برلمان

شلبي: أبو شقة يقف على مسافة واحدة بين المرشحين لانتخابات الهيئة العليا

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 09:21 م
ناجى شلبى، المرشح
ناجى شلبى، المرشح لعضوية الهيئة العليا لحزب الوفد
معتز الخصوصى
قال ناجى شلبى، المرشح لعضوية الهيئة العليا لحزب الوفد، إن المستشار بهاء أبو شقة رئيس الحزب يقف على مسافة واحدة بين كل المرشحين لانتخابات الهيئة العليا، ومرشحي سكرتارية الهيئة الوفدية.

وأكد "شلبى" في تصريحات صحفية، أن الجمعية العمومية بحزب الوفد على وعى تام بأهمية الدور السياسى لعضو الهيئة العليا، وتعمل على استمرار ما أنشئ عليه الحزب منذ 100 عام للحفاظ على مدخرات الوطن والعمل على رفعته.

وأشاد مرشح الهيئة، بتصريحات المستشار بهاء أبو شقة التى أكد خلالها أن انتخابات الهيئة العليا للحزب ستتم فى جو ديمقراطى يتسم بالنزاهة والشفافية المطلقة، مضيفًا أنه على ثقة تامة فى اختيار الجمعية العمومية لأعضاء الهيئة الوفدية.

يشار إلى أن انتخابات الهيئة العليا لحزب الوفد ستجرى فى التاسع من نوفمبر المقبل، على 50 عضوًا للهيئة العليا، و5 أعضاء لسكرتارية الهيئة الوفدية.
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