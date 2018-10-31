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رياضة

نهائى دورى أبطال إفريقيا يحسم مصير جماهير لقاء منتخبي مصر وتونس

الأربعاء 31/أكتوبر/2018 - 11:39 م
أرشيفية
أرشيفية
يسرى غازى
ينتظر مجلس إدارة اتحاد الكرة برئاسة المهندس هانى أبوريدة مباراة الاهلى والترجى المقرر إقامتها بعد غد الجمعة فى ذهاب نهائى دورى ابطال افريقيا من أجل مخاطبة الجهات الأمنية حول حسم الحضور الجماهيرى للقاء منتخب مصر وتونس.

ويلتقى الفراعنة الكبار بقيادة المكسيكى خافيير آجيرى نظيره نسور قرطاج يوم 16 نوفمبر المقبل فى إطار تصفيات امم افريقيا فى الكاميرون 2019 على ملعب استاد برج العرب.

ووافقت الجهات الأمنية على حضور 50 ألف مشجع لنهائى دورى أبطال افريقيا الأمر الذي يسعى مسئولو الجبلاية فى استغلاله فى حال خروج اللقاء الى بر الأمان وانضباط المشجعين فى المدرجات من أجل طلب حضور 50 ألف مشجع لمؤازرة الفراعنة الكبار فى حجز صدارة المجموعة.

وتأهل الفراعنة الكبار ونسور قرطاج الى نهائيات بطولة أمم افريقيا على حساب النيجر وسوازيلاند.
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