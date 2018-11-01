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رياضة

حكام مباريات اليوم الخميس في الأسبوع الثاني عشر للدوري

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 08:38 ص
صدى البلد
نور عادل - يسري غازي
أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام المباريات التي ستقام اليوم الخميس، ضمن الأسبوع الثاني عشر لدوري القسم الأول، على النحو التالي :

حرس الحدود × المقاولون: محمد معروف ويعاونه هاني العراقي وأحمد عطية، وعبد الله عكاشة حكمًا رابعًا، وكل من عبد العزيز السيد وصبري إبراهيم حكمًا خامسًا.

بتروجت × مصر المقاصة: محمد سلامة ويعاونه أحمد ساهر وماجد المليجي، ومحمد طارق حكمًا رابعًا، وكل من وليد عبد الرازق ومبروك نبيل حكمًا خامسًا.

وادي دجلة × الزمالك: محمود عاشور ويعاونه محمود أبوالرجال وعبد الفتاح عريشة، وأحمد العباسي حكمًا رابعًا، وكل من محمد عادل ومحمد صابر حكمًا خامسا.
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