حكام مباريات اليوم الخميس في الأسبوع الثاني عشر للدوري

أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد المصري لكرة القدم، أسماء حكام المباريات التي ستقام اليوم الخميس، ضمن الأسبوع الثاني عشر لدوري القسم الأول، على النحو التالي :



حرس الحدود × المقاولون: محمد معروف ويعاونه هاني العراقي وأحمد عطية، وعبد الله عكاشة حكمًا رابعًا، وكل من عبد العزيز السيد وصبري إبراهيم حكمًا خامسًا.



بتروجت × مصر المقاصة: محمد سلامة ويعاونه أحمد ساهر وماجد المليجي، ومحمد طارق حكمًا رابعًا، وكل من وليد عبد الرازق ومبروك نبيل حكمًا خامسًا.



وادي دجلة × الزمالك: محمود عاشور ويعاونه محمود أبوالرجال وعبد الفتاح عريشة، وأحمد العباسي حكمًا رابعًا، وكل من محمد عادل ومحمد صابر حكمًا خامسا.