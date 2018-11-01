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محافظات

الزواوي وكيلا لوزارة الزراعة بالبحيرة

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 09:29 ص
المهندس محمد إسماعيل
المهندس محمد إسماعيل محمد إسماعيل نصر الله الزواوى
جمالات الدمنهورى
أصدر الدكتور عز الدين أبو ستيت القرار رقم 1511 لسنة 2018 بتكليف المهندس محمد إسماعيل محمد إسماعيل نصر الله الزواوى مدير عام التوعية والإرشاد بالوزارة والمكلف بالعمل مدير مديرية الزراعة للاراضى الجديدة بالنوبارية للعمل مديرا لمديرية الزراعة بمحافظة البحيرة اعتبارا من تاريخ 2018/11/2 وذلك لحين شغل الوظيفة وفقا لأحكام القانون .

وذلك بعد الإطلاع على قانون نظام الإدارة المحلية الصادر بالقانون رقم 43 لسنة 1979 وتعديلاتة ، وعلى قانون الخدمة المدنية الصادر بالقانون رقم 18 لسنة 2016 ولائحتة التنفيذية ، وعلى قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 176 لسنة 2018 ، وعلى القرار الوزارى رقم 1255 لسنة 2018 ، وعلى مذكرة قطاع الخدمات الزراعية والمتابعة الواردة برقم 17743 بتاريخ 2018/10/10 .


الزواوي وكيلا لوزارة الزراعة بالبحيرة
الزواوي وكيلا لوزارة الزراعة بالبحيرة
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