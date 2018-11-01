ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

حوادث

ضبط 4244 متهما هاربا من أحكام في الغربية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 02:06 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحمد على
ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم 4244 متهما هاربا من أحكام وتمكنت من تحصيل 317478 جنيهًا غرامات فورية على مستوي المحافظة.

تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط مباحث الجنائية وقوات من الشرطة السرية والنظامية فى مجال تنفيذ الأحكام حرر (5) أحكام فى جناية و (1394) حكما فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف و (2790) حكما فى الغرامات و (55) حكما فى مخالفات وبلغ إجمالى الأحكام ( 4244 ) حكما وإجمالى المبالغ المتحصلة ( 317478 جنيهًا ) غرامات فورية.

وحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.
loading...

ترشيحاتنا

أسرع طرق التخلص من رائحة الفم الكريهة

نجلاء فتحى تصل مسجد الرحمن الرحيم لتشيع جثمان الراحل حمدي قنديل .. صور

كندا تعلن عن مفاجأة للراغبين في الهجرة

أسرع رجيم لحرق دهون البطن والأرداف

اللجنة الأولمبية تعتذر للزمالك لهذا السبب

موعد مباراة الزمالك ووادي دجلة بالدوري الممتاز والقنوات الناقلة

13 معلومة في البيان الـ 29 للعملية العسكرية سيناء 2018 .. فيديو

شاهد .. آخر صورة جمعت حمدي قنديل ونجلاء فتحي قبل رحيله

عامل يقتل والدته لخلافات مالية بينهما في سوهاج

أمين الفتوى: يجوز سفر المرأة بدون محرم ولكن بشروط

نبيل معلول يحذر الترجي من نجم الأهلي

رحل الذي عاش مرتين.. حمدي قنديل وضع المهنية أولا.. وقال لصفوت الشريف: لا أتقبل تعليمات من أحد

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حفاضة طفل فرعوني تفوز بأفضل قطعة أثرية في استفتاء نوفمبر بمتحف النسيج.. صور

الشركة المنفذة للمحطة النووية تفتتح مقرها في القاهرة.. صور

شاهد .. نجلاء فتحي تنهار في البكاء خلال جنازة زوجها حمدي قنديل

نجاح ترسانة بورسعيد البحرية في تدشن كوبري الشط العائم.. صور

تشييع جثمان حمدي قنديل من مسجد الرحمن الرحيم .. فيديووصور

فيديو

شاهد .. لقطات من تشييع جنازة حمدى قنديل لمثواه الأخير
اقتصادي: إصلاح منظومة الضرائب ساهم في خفض عجز الموازنة.. فيديو
تنسيقية الشباب: الرئيس السيسي أكد على أهمية التنمية السياسية
محمد صبحي: الشعوب ولعوا في أوطانهم خلال ثورات الربيع العربي.. فيديو
الرئيس السيسي يتفقد مدينة شرم الشيخ بدراجة.. فيديو وصور

ﺗﺼﻮﻳﺖ

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟

هل تؤيد مقترح تطبيق قانون الطوارئ على محتكري السلع الاستراتيجية ؟