ضبط 4244 متهما هاربا من أحكام في الغربية

ضبطت الأجهزة الأمنية بالغربية اليوم 4244 متهما هاربا من أحكام وتمكنت من تحصيل 317478 جنيهًا غرامات فورية على مستوي المحافظة.



تلقي اللواء طارق حسونة مدير أمن الغربية إخطارا من اللواء السعيد شكري مدير المباحث الجنائية يفيد بتمكن ضباط مباحث الجنائية وقوات من الشرطة السرية والنظامية فى مجال تنفيذ الأحكام حرر (5) أحكام فى جناية و (1394) حكما فى جنح الحبس الجزئى والمستأنف و (2790) حكما فى الغرامات و (55) حكما فى مخالفات وبلغ إجمالى الأحكام ( 4244 ) حكما وإجمالى المبالغ المتحصلة ( 317478 جنيهًا ) غرامات فورية.



وحررت المحاضر اللازمة وباشرت النيابات المختصة للتحقيق فى الوقائع المشار إليها.

