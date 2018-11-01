مستقبل وطن يوزع 32 طن بطاطس على مدار 4 أيام

قام حزب مستقبل وطن بالدقهلية ، اليوم الخميس برئاسة النائب محمد المرشدى ، بتوفير سيارة لبيع البطاطس بسعر 5 جنيهات للكيلو بمدينة طلخا ضمن مبادرة احنا معاك التي كان قد أطلقها حزب مستقبل وطن برئاسة المهندس أشرف رشاد رئيس الحزب.



وقال محمد المرشدي أمين الحزب ان تلك المبادرة تأتي لتخفيف العبء على المواطنين ومواجهة ارتفاع الأسعار، ولمواجهة جشع التجار فى بيع البطاطس، وبيعها بأسعار مخفضة.



وأكد المرشدى أنه تم توزيع 5 أطنان و 570 كيلو بإجمالي 31 طنا و 618 كيلو علي مدار 4 ايام.

