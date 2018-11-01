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تعليم

وزير التعليم يضع شروطًا للاستمرار في الدراسة بالمدارس الرسمية للغات

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 09:43 م
وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم
ياســـمين بدوي
أصدر الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني ، قرارًا جديدًا حمل رقم 386 لسنة 2018 ، بشأن إعادة تنظيم امتحان الطلاب بالمدارس الرسمية للغات والمدارس الرسمية المتميزة للغات والمدارس الخاصة المناظرة في مادتي المستوى الرفيع.

ونص هذا القرار على أنه يشترط للإستمرار في الدراسة بالمدارس الرسمية للغات أو المدارس الرسمية المتميزة للغات ، أن يجتاز التلميذ الامتحان في اللغة الأجنبية الأولى (مستوى رفيع) بنسبة 50% ، واللغة الأجنبية الثانية بنسبة 40% على الأقل.

وشدد القرار على أنه في حالة رسوب الطالب بالمدارس الرسمية للغات أو الرسمية المتميزة للغات أو المدارس الخاصة المناظرة ، في مادتي المستوى الرفيع أو احداهما بالدور الثاني، يتم امتحانه شفويًا أمام لجنة تشكل بمعرفة الموجه الأول للمادة بالإدارة التعليمية .
وفي حالة رسوب الطالب في الامتحان الشفوي يمنح فرصة 15 يومًا لإعادة امتحانه ، وفي حالة رسوبه مرة أخرى يخير ولي أمر الطالب بين البقاء للإعادة بذات الصف أو ينقل للصف الأعلى بمدارس المناهج العربية بشرط استيفاء شروط النجاح المقررة بتلك المدارس.

وأكدت وزير التربية والتعليم في قراره على أن أحكام هذا القرار على الطلاب من الصفوف الرابع الابتدائي حتى الصف الثاني الثانوي بالمدارس الرسمية للغات والرسمية المتميزة للغات والمدارس الخاصة المناظرة ، كما تسري على الطلاب الراسبين بالعام الدراسي 2017/2018

كما قرر الوزير إلغاء ما ورد بالاحكام العامة المرافقة لأحكام القرار الوزاري رقم 313 لسنة 2011 بشأن إعادة تنظيم التقويم التربوي الشامل المطبق على مرحلة التعليم الأساسي بحلقتيها الابتدائية والاعدادية ، فيما تضمنته من تنظيم امتحان مادتي المستوى الرفيع للراسبين في الدور الثاني بمرحلة التعليم الأساسي .
وزير التعليم يضع شروطًا للاستمرار في الدراسة بالمدارس الرسمية للغات
وزير التعليم يضع شروطًا للاستمرار في الدراسة بالمدارس الرسمية للغات
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