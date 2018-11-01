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فن

خالد سليم يطمئن جمهوره على حالته الصحية

الخميس 01/نوفمبر/2018 - 09:54 م
صدى البلد
أحمد البهى
طمأن خالد سليم جمهوره على حالته الصحية بعد ان إعلنت صفحته الرسمية عن تعرضه الى وعكة صحية، حيث نشر خالد عبر حسابه على انستجرام صورة لباقة من الزهور أرسلت اليه وصاحبها ببعض الكلمات التى طمأنت جمهوره.

وقال خالد سليم: شكرا لكل اللى زارونى وسألوا عنى سواء بالتليفون أو بالرسائل، وألف شكر على الورد والجنزبيل وورق الجوافة والأدوية اللى حبيايبى بعتوهالى، أنا الحمد أحسن".

يذكر ان خالد سليم ينتظر عرض مسلسله الجديد "ابواب الشك"، الذى يشارك فى بطولته لقاء الخميسى وعائشة بن أحمد.

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