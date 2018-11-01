تونس تكشف حقيقة إقامة معسكرات إيواء للاجئين على أراضيها

جددت الخارجية التونسية، اليوم الخميس، رفضها إقامة مخيمات للاجئين على أراضيها، مؤكدة أنها لا تتحمل المسؤولية كاملة عن تدفق المهاجرين غير النظاميين نحو أوروبا.



وقال وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، عقب لقاء نظيره الهولندي في تونس: "تونس لن تقبل أبدا إقامة مخيّمات لقبول المهاجرين واللاجئين غير الشرعيين".



وأكد الجهيناوي: "تعمل على مراقبة حدودها وحمايتها من أجل الحد من الهجرة غير الشرعية".



كما اعتبر أنه "رغم وجود نسبة من المهاجرين غير الشرعيين حاملين للجنسية التونسية، إلا أن ذلك لا يحمل تونس المسؤولية كاملة عن تدفّق المهاجرين نحو أوروبا".



وتأتي هذه التصريحات ردا على اقتراح أوروبي سابق لدول شمال إفريقيا، بينها تونس، بإقامة مخيمات لإيواء المهاجرين غير النظاميين من طالبي اللجوء، إلى حين البت في ملفاتهم قبل دخولهم الاتحاد الأوروبي.