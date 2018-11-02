ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

أخبار العالم

تشيلي تعلن انضمامها لـ الحزام والطريق تحت قيادة الصين

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 02:30 ص
صدى البلد
حسن محرم
أعلنت تشيلي عزمها الانضمام إلى مبادرة الحزام والطريق التي تقودها الصين، رغم أن هذه الدولة لا تقع على طريق الحرير القديم.

ونقلت وكالة "سبوتنيك" الروسية عن وزير الخارجية التشيلي، روبرتو أمبويرو، أن بلاده ستنضم إلى مبادرة الحزام والطري للصين، في خطوة تهدف لتوسيع التعاون الاقتصادي والسياسي مع العملاق الأسيوي في منطقة نفوذ قوي للولايات المتحدة.

وبحسب بيان الوزير، فإن الانضمام إلى المبادرة سيساعد تشيلي على أن تصبح أكثر جاذبية للمستثمرين الصينيين وسيجعل البلد مهبطا للاستثمارات في أمريكا اللاتينية.

وأشار البيان إلى أنه من المتوقع أن يتم توقيع الاتفاق يوم الجمعة.

وتعد الصين أكبر شريك تجاري لتشيلي، كما وقعا الأسبوع الماضي اتفاقا لتبسبط الإجراءات الجمركية وتوسيع فرص دخول المنتجات التشيلية إلى السوق الصيني.

وتهدف مبادرة "حزام واحد. طريق واحد" التي اقترحها الرئيس الصيني شي جين بينغ في 2013 إلى توسيع الروابط بين آسيا وأفريقيا وأوروبا من خلال استثمارات بمليارات الدولارات في البنية التحتية تقوم على إحياء طريق الحرير التجاري الذي كان يربط الحضارات القديمة.
loading...

ترشيحاتنا

جروس يرفض منح لاعبيه راحة بعد الفوز على وادي دجلة

المدرب المساعد لـ الترجى يعلق على تطبيق تقنية الـVAR في نهائي إفريقيا..صور

وزير الداخلية يتفقد قوات تأمين مؤتمر شباب العالم بشرم الشيخ.. صور

تعرف على حكم زواج الأب من مطلقة ابنه التي لم يدخل بها

توفيق عكاشة: أغنية آه لو لعبت يا زهر خربت فكر الناس.. فيديو

موازنة البرلمان: مناقشة تعديلات قانون الضرائب العقارية الشهر المقبل

مصرع شخص وإصابة 5 آخرين في حادث انقلاب ميكروباص بطريق قنا- سفاجا

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

هاني الناظر ينشر فيديو لسيدة بريطانية أجهضت طفلها للتحذير من التصرف

حبس 3 سيدات بتهمة سرقة المواطنين

تعرف على رد فعل والدة إليسا بعد خبر إصابة ابنتها بسرطان الثدي.. فيديو

ضبط سيارة اقتحمت منفذ رسوة بورسعيد لتهريب ١٦ طقم أدوات مائدة و٣٠٠ تي شيرت

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

فيديو

تعرف على رد فعل والدة إليسا بعد خبر إصابة ابنتها بسرطان الثدي.. فيديو
موجز البلد| السيسي يقود دراجته بشرم الشيخ ..رسالة تونسي لجماهير الزمالك..أول مصرية تحترف كمال الأجسام
شاهد.. مشجع في سن الـ 90 يحقق حلم حياته بتسجيل هدفًا لفريقه المفضل
أستاذ جامعي للمطالبين بمنع النقاب: أخرتونا 200 سنة لورا
فريدة الشوباشي: سبب وحيد جعلني أعتنق الإسلام

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟