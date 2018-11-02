ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
مدير التحرير
صفاء نوار

رياضة

وزير الرياضة يحضر مباراة الأهلي والترجي

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 10:02 ص
صدى البلد
ريهام بكير
قرر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تأجيل سفره اليوم إلى شرم الشيخ وذلك لحضور مباراة الأهلى والترجي التونسى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى تقام اليوم الجمعه، على استاد برج العرب بالإسكندرية.

وأكد أشرف صبحى أنه لا يمكن أن يتخلى عن دعم الأهلى ممثل مصر فى هذا الوقت الذى لابد وأن يتكاتف فيه الجميع .

وطالب وزير الشباب والرياضة الجماهير بالتحلى بالروح الرياضية والتشجيع المثالى فى المدرجات لتخرج المباراه بالشكل الذى يعكس الثقافة المصرية واحترام المنافس خاصة أنه فريق من دولة شقيقة وهى تونس متمنيا التوفيق لفريق الأهلى.

وكان أشرف صبحى قد أجرى اتصالا هاتفيا بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى للاطمئنان على الفريق وكذلك العملية التنظيمية للمباراة.
loading...

ترشيحاتنا

إيمي طلعت زكريا تكشف عن دورها في الموقف

اليوم..صدام عنيف بين الأهلي والترجي في ذهاب نهائي دوري أبطال أفريقيا

وزيرة الصحة تغادر إلى شرم الشيخ لتفقد الاستعدادات الطبية لمنتدى الشباب

بلومبرج: الولايات المتحدة تمنح 8 دول استثناءات من عقوبات إيران

طريقة عمل الفلافل برجر السورية

محاقظ الأقصر يستقبل وفد هيرمس للتنمية.. صور

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

الأرصاد: طقس اليوم ممتع وخريفي على أنحاء البلاد

ماذا يحدث عند ابتلاع بذور العنب

موعد مباراة الأهلي والترجي في نهائي دوري أبطال أفريقيا والقنوات الناقلة

بيع 9949 كراسة شروط لحجز وحدات الإعلان العاشر يتصدر عناوين الصحف اليوم..فيديو

الحكومة تكشف حقيقة إعفاء المواطنين من دفع فواتير المياه والكهرباء لمدة 4 أشهر

ads

تعليقات فيسبوك

تعليقات صدى البلد

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مسرحية أشرف عبدالباقي الجديدة ترفع شعار كامل العدد.. صور

هاني شاكر يفتتح حفله بالإسكندرية على نغمات وانت ماشي في مصر

قرية القصر بالوادي الجديد.. تحفة معمارية تجسد فنون العمارة الإسلامية.. صور

توافد المشاركين في منتدى شباب العالم 2018 إلى شرم الشيخ.. صور

إطلالات نجوم ونجمات هوليوود في عيد الهالوين.. كيم كارداشيان تثير الجدل ..جينفير جارنر تتحول لساحرة شريرة ..وجاستين تيمبرليك في شوارع نيويورك بـbat man ..صور

فيديو

بيع 9949 كراسة شروط لحجز وحدات الإعلان العاشر يتصدر عناوين الصحف اليوم..فيديو
السيسي يبعث رسالة إلى العالم من شرم الشيخ يتصدر نشرة صباح البلد..فيديو
تعرف على أبرز الطرق المغلقة والتحويلات المرورية اليوم الجمعة
نصائح الأرصاد لجمهور مباراة الأهلي والترجي باستاد برج العرب.. فيديو
تعرف على درجات الحرارة المتوقعة اليوم بالمحافظات.. فيديو

ﺗﺼﻮﻳﺖ

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟

ما توقعاتك لمباراة الأهلي والترجي التونسي في ذهاب نهائي أبطال أفريقيا ؟