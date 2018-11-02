وزير الرياضة يحضر مباراة الأهلي والترجي

قرر الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، تأجيل سفره اليوم إلى شرم الشيخ وذلك لحضور مباراة الأهلى والترجي التونسى فى نهائى دورى أبطال أفريقيا والتى تقام اليوم الجمعه، على استاد برج العرب بالإسكندرية.



وأكد أشرف صبحى أنه لا يمكن أن يتخلى عن دعم الأهلى ممثل مصر فى هذا الوقت الذى لابد وأن يتكاتف فيه الجميع .



وطالب وزير الشباب والرياضة الجماهير بالتحلى بالروح الرياضية والتشجيع المثالى فى المدرجات لتخرج المباراه بالشكل الذى يعكس الثقافة المصرية واحترام المنافس خاصة أنه فريق من دولة شقيقة وهى تونس متمنيا التوفيق لفريق الأهلى.



وكان أشرف صبحى قد أجرى اتصالا هاتفيا بالكابتن محمود الخطيب رئيس النادى الأهلى للاطمئنان على الفريق وكذلك العملية التنظيمية للمباراة.