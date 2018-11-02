موعد عرض فيلم Thugs Of Hindostan فى مصر

تطرح شركة United Motion Pictures، الفيلم الهندى الجديد Thugs Of Hindostan (قطاع طرق الهند) بدور العرض المصرية، الخميس المقبل الموافق ٨ نوفمبر في سابقة الأولى من نوعها في توزيع الأفلام الهندية في مصر.



الفيلم عن قطاع الطرق في فترة معينة من تاريخ الهند، ويعد الفيلم أعلى تكلفة إنتاجية في بوليوود لهذا العام، حيث وصلت تكلفته ٣٠٠ كرور.



الفيلم من تأليف وإخراج فيجاي كريشنا اشاريا، وبطولة أميتاب باتشان، عامر خان، كاترينا كيف، فاطمة سانا شيخ، شاشنك أرور.