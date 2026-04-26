وضع مخطط متكامل لتطوير الخدمات بمنطقة البلو هول بمحمية أبو جالوم بدهب

تفقدت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية و البيئة، منطقة البلوهول بمحمية أبو جالوم بمدينة دهب بمحافظة جنوب سيناء ، وذلك بحضور الدكتورة إيناس سمير، نائب المحافظ، واللواء ا ح خالد عباس رئيس قطاع حماية الطبيعة بالوزارة ، والأستاذ وليد حسن مدير عام محميات جنوب سيناء والمهندس محمد عليوه مدير مشروع تحويل شرم الشيخ إلى مدينة خضراء " جرين شرم" .

وخلال جولتها التفقدية التقت وزيرة التنمية المحلية والبيئة مع عدد من رؤساء جمعية التوعية وحماية البيئة الموجودة في منطقة البلو هول وأصحاب الكافيتريات والمطاعم وممثلي المجتمع المحلي بالمنطقة للاستماع إلى أهم التحديات الموجودة ومناقشة سبل التعاون المشترك لحلها بما يتناسب مع قيمة المحمية الطبيعية والحفاظ على الشعب المرجانية التي تتمتع بها وتحسين مستوي الخدمات المقدمة للسائحين والمصريين.

كما حرصت الدكتورة منال عوض ، علي متابعة تنفيذ قرارات التحصيل الإلكتروني لرسوم الدخول للمحمية لحوكمة وتنظيم منظومة زيارة المحمية والحد من التعاملات النقدية عبر استخدام ماكينات الدفع الإلكتروني لتحصيل مقابل الزيارة .

ووجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة، بضرورة إعداد خطة متكاملة لتطوير المنطقة وتنفيذ هوية بصرية موحدة لكافة مكونات المنطقة بما يتناسب مع قيمتها البيئية والسياحية العالمية وتوفير تجربة سياحية فريدة ومميزة ترقي للمستوى العالمي بالتعاون مع محافظة جنوب سيناء ، وشددت الدكتورة منال عوض ، علي أهمية تطوير ورفع كفاءة الخدمات بمنطقة البلو هول بما يليق بمحمية ابو جالوم والتعاون بين الوزارة والمحافظة وممثلي المجتمع المحلي والجمعيات للتصدي لاي ممارسات سلبية من سلوكيات وأنشطة غير مسئولة تؤثر علي الشعاب المرجانية وتهدد سلامتها من المجموعات السياحية سواء من داخل مصر أو الخارج ، كما وجهت وزيرة التنمية المحلية والبيئة باتخاذ الاجراءات اللازمة من الوزارة لاستخراج كارنيهات أو تصاريح لبعض الأشخاص المنتمين للجمعيات والمجتمع المحلي كمراقب بيئى في منطقة البلو هول والمحمية لدعم جهود قطاع المحميات بالوزارة في تنفيذ الحماية اللازمة وتوفير التدريب اللازم لهم بما يساهم في إثراء الزوار بالمعلومات العلمية والتوعوية حول موارد المحمية وضرورة الحفاظ عليها بما يسهم في رفع الوعي البيئي لديهم .

ووجهت الدكتورة منال عوض ، بالتعاون المشترك بين قطاع المحميات بالوزارة ومشروع " جرين شرم" والمجتمع المحلي لتحسين منظومة المخلفات والتخلص الآمن من المخلفات البلاستيكية، وتضمين التصور الخاص بالتطوير ضرورة الحفاظ علي العاملين من المجتمع المحلي ، مشددة علي ضرورة إحكام الرقابة والسيطرة على الأنشطة السياحية داخل المحمية من خلال تطبيق الاشتراطات البيئية المنظمة وضبط حركة دخول الزوار بالسيارات، بما يضمن الحفاظ على الثروات الطبيعية والشعاب المرجانية باعتبارها ثروة قومية وحقاً للأجيال الحالية والقادمة.

ومن جانبهم تقدم ممثلي المجتمع المحلي وجمعيات المجتمع المدني والعاملين بمنطقة " بلو هول " بخالص الشكر لوزيرة التنمية المحلية والبيئة لحرصها علي زيارة المنطقة مرة أخري لمتابعة الخدمات والاحتياجات المطلوبة ، مؤكدين حرصهم علي تقدم الدعم المطلوب لتنفيذ رؤية وأهداف الوزارة في عملية التطوير المطلوبة للمنطقة وفقاً للمخطط الذي سيتم وضعه بما يساهم في رفع كفاءة وتطوير الخدمات والتصدي لاي ممارسات وأنشطة سلبية تؤثر علي المحميات الطبيعية في المنطقة.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة على أهمية دور المجتمع المحلي في جهود حماية المحمية وتنمية مواردها، باعتبارهم شريكاً أساسياً في عملية التطوير والحفاظ على الموارد الطبيعية.