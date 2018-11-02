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أخبار العالم

بعد سلطنة عمان.. نتنياهو يزعم التوجه لزيارة دول خليجية أخرى

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:47 ص
صدى البلد
سمر صالح
كشفت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية، اليوم الجمعة، نقلا عن مصادر يهودية أمريكية، أن رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، زعم التوجه لدول خليجية أخرى بعد زيارته إلى سلطنة عمان.

ونقلت الصحيفة العبرية، عن مصادر أمريكية يهودية، مقربة من نتنياهو، أنه وبعد زيارة عمان، من المتوقع أن يزور نتنياهو دولا خليجية أخرى تريد السلام مع إسرائيل.

وقالت الصحيفة العبرية، إن الهدف من هذه الزيارات الجديدة، هو استغلال الأجواء الدبلوماسية بعمان، والبدء بعلاقات علنية جديدة مع دول خليجية أخرى.
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