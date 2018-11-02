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السيسي يؤدي صلاة الجمعة بمسجد الصحابة بشرم الشيخ .. فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 11:49 ص
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسى
البهى عمرو
يؤدى الرئيس عبد الفتاح السيسي صلاة الجمعة من مسجد الصحابة بشرم الشيخ، يرافقه وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي واللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء.

ينقل التليفزيون المصري، شعائر صلاة الجمعة، من مسجد الصحابة بمدينة شرم الشيخ بمحافظة جنوب سيناء.

حددت وزارة الأوقاف موضوع خطبة الجمعة اليوم بجميع مساجد الجمهورية بعنوان " دور الشباب في بناء الدول والحضارات" .

وطالبت وزارة الأوقاف جميع الأئمة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها على أقل تقدير مع الالتزام بضابط الوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى ، واثقة في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين، وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي، مع استبعاد أي خطيب لا يلتزم بموضوع الخطبة.

ومن ناحية أخرى، اعتمد وزير الأوقاف الدكتور محمد مختار جمعة تنفيذ الدورة التثقيفية الخامسة في التوعية السكانية وتنظيم الأسرة لعدد : مائة وخمسين إمامًا بمديرية أوقاف الفيوم لمدة يومين.
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