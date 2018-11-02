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دينا عبد المقصود لاعبة كمال الأجسام: والدتي شجعتني على الاحتراف حتى أصبحت بطلة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 12:58 م
صدى البلد
أحمد شريف
قالت بطلة كمال الأجسام دينا عبد المقصود الحائزة على الكأس الذهبية بأوكرانيا في لعبة كمال الأجسام، إنها بدأت ممارسة تلك الرياضة منذ صغرها، حيث كانت والدتها تهوى تلك الرياضة لذلك قامت بتشجيعها على ممارستها حتى أصبحت إحدى بطلات العالم في كمال الأجسام.

وأوضحت عبد المقصود في تصريح لـ"صدى البلد"، أنها فازت بثلاث بطولات متتالية في كمال الأجسام خلال المسابقات التي عقدت في الأسابيع الماضية وحققت المركز الأول بها.

يذكر أن البطلة دينا عبد المقصود أول لاعبة مصرية تحترف كمال الأجسام، وهي طالبة فى كلية الهندسة بجامعة أوكرانيا وعاشقة للرياضة منذ صغرها وخاصة كمال الأجسام.

وبدأت تدريبات رفع الأثقال وكمال الأجسام منذ صغرها، ولكن لم يكن فكرة انضمام فتاة لرياضة كمال الاجسام باحتراف فكرة مقبولة لدى المجتمع أو المسئولين عن هذه الرياضة، مما دفعها للسفر للخارج حتى تستطيع تحقيق حلمها باحتراف رياضة كمال الأجسام بشكل رسمى.


دينا عبد المقصود لاعبة كمال الأجسام: والدتي شجعتني على الاحتراف حتى أصبحت بطلة
دينا عبد المقصود لاعبة كمال الأجسام: والدتي شجعتني على الاحتراف حتى أصبحت بطلة
دينا عبد المقصود لاعبة كمال الأجسام: والدتي شجعتني على الاحتراف حتى أصبحت بطلة
دينا عبد المقصود لاعبة كمال الأجسام: والدتي شجعتني على الاحتراف حتى أصبحت بطلة
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