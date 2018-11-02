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فن

عاصي الحلاني: ألقاكم اليوم فى دار الأوبرا المصرية

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 01:05 م
صدى البلد
مريم صليب
نشر المطرب اللبنانى عاصي الحلاني، عبر حسابه الشخصي على "إنستجرام"، صورة بوستر حفلته اليوم بدار الأوبرا.

وعلق "عاصي"، على الصورة قائلا: "يتجدد اللقاء غدًا ان شاء الله في ⁧‫دار الأوبرا المصرية‬⁩ ‫بمهرجان الموسيقى العربية‬⁩ في دورته الـ ٢٧ التي تم بيع بطاقته بالكامل شكرًا للجمهور المصري الغالي على محبته الدائمة من القلب".

وكان "الحلانى"، قد طرح أغنيته الجديد "شو بخاف عليكى" عبر قناته على "يوتيوب"، ومن المقرر أن يحيى العديد من الحفلات فى كندا فى نوفمبر الجارى.
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