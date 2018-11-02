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مذيعات 3 ستات: طنط حشرية جزء متأصل من المجتمع المصري

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:39 م
صدى البلد
خالد محيي الدين
قالت الإعلامية سالي حماد خلال تقديمها برنامج "3 ستات" مع ياسمين فهمي وليلي عز العرب، إن جميع الفتيات في مصر تتعرض باستمرار لسؤال محرج "هنفرح بيكي أمتي"، وأن كل عائلة في مصر لديها "طنط حشرية" التي تطرح هذا النوع من الأسئلة الفضولية.

وأضافت سالي، أن البعض يقيس نجاح الفتاة داخل المجتمع من خلال تجاوزها سن الـ30 بدون زواج.

وأوضحت ليلى عز العرب في برنامج "3 ستات" المذاع علي فضائية صدي البلد، أن الأسئلة الفضولية الخاصة بالزواج تعد من أصول الشخصية والمجتمع المصري القديم، مؤكدة أن يوما ما قد نجدها علي منقوشة على جدران المعابد الفرعونية.

وأشارت ياسمين فهمي، إلى أن الأصدقاء والأقارب يستطيعون تحديد الوقت المناسب للسؤال عن الأسئلة التي تحمل هذا الطابع من الخصوصية بناء على الحب والود القائم بينهم وكي لا تخدش حياء الفتاة، مضيفة أن "طنط حشرية" المتأصلة داخل كل بيت وعائلة مصرية تسأل بنوع من الضغط النفسي والكيد الأسري.
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