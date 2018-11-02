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أخبار العالم

واشنطن: إضافة 700 شخص وكيان إلى قائمة العقوبات على إيران

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 04:46 م
علم إيران
علم إيران
أحمد محرم
نقلت قناة "سكاي نيوز" عن وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوتشين أن واشنطن أضافت 700 شخص وكيان إلى قائمة عقوباتها على إيران.

وأضاف منوتشين أن واشنطن تعتزم إقصاء إيران من نظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية.

ومن المقرر دخول الدفعة الأخيرة من العقوبات الأمريكية على إيران حيز التنفيذ في 4 نوفمبر الجاري، في إطار الانسحاب الأمريكي من الاتفاق النووي الإيراني.
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