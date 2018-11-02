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أخبار البلد

الأعلى للإعلام: معاقبة الوسائل المخالفة لكود الحوادث الإرهابية

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 06:21 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
أكد جمال شوقي، رئيس لجنة الشكاوى بالمجلس الأعلى لتنظيم الاعلام، أن لجنة الرصد بالمجلس تتابع التغطية الإعلامية لحادث المنيا الارهابى.

وأضاف شوقى في تصريحات لـ"صدى البلد"، أن متابعة الحادث الارهابى يجب تركيزها على التزام وسائل الاعلام المختلفة بكود التغطية الإعلامية للحوادث الارهابية الذي أقره المجلس ومن بينها الالتزام بالبيانات الرسمية وعدم نشر صور الضحايا من موقع الحادث.

وشدد شوقي، على أن المجلس سوف يسائل أي وسيلة تخالف الكود المقر من جانبه، خاصة وأن بعض القنوات نشرت صورا للضحايا من داخل الأتوبيس، مؤكدا ان المجلس سيتخذ إجراءات بحقها.

وأشار إلى أن القرار سيسري على المواقع الالكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي التي يزيد متابعوها على 5 آلاف شخص.
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