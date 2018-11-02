جامعة المنصورة تحتل المركز الأول في البطولة الرياضية cross fit

شارك وفد طلاب وطالبات كلية التربية الرياضية بجامعة المنصورة، في فعاليات اللقاء الأول لرياضة الكروس فيت (CrossFit)، تحت رعاية الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي ورئيس الاتحاد الرياضي المصري للجامعات الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة.



وقام بتنظيم الفعاليات الإدارة العامة للنشاط الرياضي الطلابي بوزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع الإتحاد الرياضي المصري بالمدينة الشبابية ببورسعيد في الفترة من ٢٩ أكتوبر حتى ١ نوفمبر ٢٠١٨، فيما شاركت كلية التربية الرياضية بالجامعة بعد ٨ لاعبين و ٨ لاعبات، وحصل الطالب طارق لطفي حبيب على المركز الأول فردى خلال فعاليات اللقاء الذى تم بمشاركة ٣٣٠ طالب وطالبة من ٣٣ كلية من كليات التربية الرياضية على مستوى جامعات جمهورية مصر العربية.



كما حضر فعاليات اللقاء الدكتور عمرو حداد مساعد وزير الشباب والرياضة وعضو مجلس إدارة الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، الدكتور هشام الجيوشي، سكرتير عام الإتحاد الرياضي المصري للجامعات، اللواء إسماعيل الفار وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور أحمد جمعة معاون وزير الشباب والرياضة، ومحمود أبو زهرة مدير المدينة الشبابية بمدينة بورسعيد.



فيما جاءت مشاركة الكلية تحت إشراف الدكتور محمد محمد الشحات عميد كلية التربية الرياضية، الدكتورة ولاء عبد الفتاح مدرس بالكلية، وكابتن حاتم شادي مشرف بالكلية.