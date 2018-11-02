أمين الحزب الناصري: مؤتمر الشباب يمثل فرصة رائعة لتبادل الحوار

قال هيثم عواد حسين أمين شباب الحزب الناصري، إن هناك قطاعا عريضا من التمثيل الحزبي داخل منتدى الشباب، الذي يضم حوالي 20 حزبا، مضيفا أن عواد خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي مصطفى بكري في برنامج "حقائق وأسرار" المذاع علي فضائية "صدى البلد"، أن هناك تنوعا كبيرا في الجنسيات المشاركة بالمؤتمر، والذي يخلق فرصة أكبر للتواصل والحوار داخل ورش المنتدى".



وأشار أمين شباب الحزب الناصري، إلى أن المؤتمر مثل فرصة رائعة لتبادل الحوار والأفكار باختلاف الإيدولوجيات.