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تعليم

رئيس جامعة بني سويف يدين الحادث الإرهابي بالعدوة

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 08:33 م
جامعة بني سويف
جامعة بني سويف
محمد عبدالحليم
أدان الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف الحادث الإرهابي بدير الأنبا صموئيل في بيان رسمي بالأصالة عن نفسه ونيابة عن أسرة الجامعة متمثلة في القيادات الجامعية وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم والعاملين والطلاب موضحا أن هذا الإرهاب الأسود إنما يستهدف الوطن بنسيجيه أقباط ومسلمين مطالبا بضرورة القصاص العادل لشهداء ومصابي هذا الحادث الغادر. 
 
كما دعا جموع الشعب المصري إلى وحدة الصف والتكاتف ودعم القوات المسلحة والشرطة بكل قوة في حربهما ضد جماعات الضلال والغدر والإرهاب.
 
وأكد رئيس الجامعة أن الحادث الإرهابي لا يمت بصلة لأي دين ويهدف مرتكبو هذه الأعمال إلى تقسيم الشعب المصري ولكن قوة وصلابة واتحاد الشعب تستطيع أن تفشل تلك المؤامرات التي تحاك بالبلاد ولن تسمح تلك الأحداث في الإيقاع بنسيج الوطن الواحد.

وأعرب رئيس الجامعة عن خالص تعازيه لجموع الشعب المصري وأسر الشهداء الذين فقدوا حياتهم جراء هذا العمل الإجرامي الآثم، متمنيًا الشفاء العاجل للجرحى، سائلا المولى عز وجل أن يحمي مصرنا الحبيبة من كل مكروه.
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