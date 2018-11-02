وليد سليمان يسجل الهدف الأول للأهلي أمام الترجي.. فيديو

نجح فريق الكرة الأول بالنادي الأهلي من تسجيل الهدف الأول في مرمى منافسه فريق الترجي التونسي بالمباراة التي تقام بالوقت الحالي في استاد الجيش ببرج العرب في إطار نهائي دوري أبطال أفريقيا.



وسجل الهدف نجم الاهلى وليد سليمان بالدقيقة 33 من عمر المباراة.



واضطر الحكم إلى اللجوء إلى تقنية إعادة الفيديو الـVAR للتأكد من ركلة الجزاء



ويدخل الأهلي المباراة بتشكيل مكون من كل من :

حراسة المرمي: محمد الشناوي.

خط الدفاع: سعد سمير، ساليف كوليبالي، أيمن أشرف، أحمد فتحي.

خط الوسط: حسام عاشور، عمرو السولية، وليد سليمان، إسلام محارب، أحمد حمودي.

خط الهجوم: وليد أزارو.



بينما جاءت دكة بدلاء الأهلي أمام الترجي، هجومية للغاية بعدما ضمت شريف اكرامى، محمد هانى، صبري رحيل، كريم نيدفيد، ميدو جابر، صلاح محسن، مروان محسن.



بينما على الجانب الآخر يلعب الترجي بالتشكيل التالي :

حراسة المرمى: معز بن شريفية

الدفاع: سامح الدربالي – حسين الربيع – شمس الدين الذوادي - خليل شمام

الوسط: فرانك كوم – فوسيني كوليبالي – غيلان الشعلالي

الهجوم: أنيس البدري – طه ياسين الخنيسي – يوسف البلايلي



ومن المقرر أن يلتقي الفريقان مجددًا الاسبوع المقبل يوم الجمعة 9 من الشهر الجاري باستاد رادس بتونس في إياب نهائي افريقيا.