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التموين: لم نحذف أحد من البطاقات إلا بعد وضع المعايير المنظمة.. فيديو

الجمعة 02/نوفمبر/2018 - 09:51 م
أرشيفية
أرشيفية
حمزة شعيب
أكد أحمد كمال المتحدث باسم وزارة التموين، أنه لن يتم حذف أحد من البطاقة التموينية، إلا بعد وضع المعايير المنظمة، مشيرا إلى أن 67 مليون مواطن، يستفيدون من بطاقات التموين.

وطالب "كمال" خلال لقائه ببرنامج "مش بالكلام" والمذاع على قناة "المحور"، المواطنين بالدخول على موقع دعم مصر لتحديث بيانات البطاقة التموينية، مضيفا أن الهدف من إصلاح منظومة الدعم هو إيصال الدعم لمستحقيه.

وأشار إلى أن دخول المواطنين لا تتناسب مع ارتفاع الأسعار، مؤكدا أن الوزارة لديها مخزون استراتيجي من السلع يكفي لثلاثة أشهر.
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