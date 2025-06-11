انقطاع المياه عن 5 قرى في دمياط .. اليوم

أعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، فصل خدمات مياه الشرب عن 5 قري داخل المحافظة اليوم الأربعاء المقبل، وذلك لإجراء أعمال ربط مشروعات مبادرة حياة كريمة بمحطة مياه السلام تمهيداً لدخولها الخدمة خلال الأيام المقبلة.

وتضمن إعلان شركة مياه الشرب بدمياط، أنه سيتم فصل خدمات مياه الشرب عن بعض القري داخل مدينة كفر سعد اليوم الأربعاء لمدة 8 ساعات بدءًا من الساعة 7 صباحًا حتي الساعة 3 عصراً.

كما أوضح البيان المناطق المتأثرة بفصل خدمات مياه الشرب، والتي تضمنت كلا من "قرية جمصة ـ قرية الوسطاني ـ قرية أم الرزق ـ قرية كفور الغاب ـ قرية الركابية".

وأعلنت الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، تخصيص أرقاما لتلقي شكاوى المواطنين خلال مدة فصل الخدمة، فضلا عن توفير سيارات المياه لتلبية احتياجات الأهالي بالمناطق المتأثرة بفصل الخدمات.

وأكد المهندس مجدي عطا الله رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي بدمياط، أن هناك خطة عمل مكثفة للانتهاء من مشروعات قطاع الصرف الصحي ومياه الشرب التابعة للمبادرة الرئاسية حياة كريمة داخل المحافظة.

وأوضح عطا الله أنه سيتم ادخال كافة المشروعات التابعة للمبادرة بحلول 30 يونيه القادم، مؤكدا أن تلك الأعمال تأتي وفق خطة تطوير خدمات القطاع داخل المحافظة، مشيرا إلى أنه تم تخصيص الخط الساخن 125 لاستقبال الشكاوى علي مدار 24 ساعة.