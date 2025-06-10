رفع مخلفات العيد بالشوارع بمدن وقرى دمياط

كثفت الوحدات المحلية للمراكز والمدن جهودها لرفع المخلفات ، حيث استمرت الحملات الدورية خلال عيد الأضحى المبارك واليوم.

يأتي ذلك في إطار توصيات لجنة الاصحاح البيئى برئاسة المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط، للارتقاء بمنظومة النظافة بالمحافظة.

وتمت متابعة تلك الأعمال بجميع المراكز والمدن ، لرفع جميع المخلفات و الإرتقاء بمستوى النظافة و الحفاظ على البيئة علاوة على تنفيذ أعمال تهذيب الأشجار ورش وتطهير الشوارع والمجازر.

وتهيب محافظة دمياط بالمواطنين بالالتزام بمواعيد مرور سيارات الوحدة المحلية لتجميع المخلفات من الساعة الثامنة مساءًا وحتى الثامنة صباحًا ، وذلك لتجنب تراكم المخلفات وتجمع الحشرات والبعوض والكلاب الضالة .